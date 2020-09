Brandenburg/H

Ein warmer Regen ergießt sich über das überbetriebliche Ausbildungszentrum in Brandenburg an der Havel und das Zentrum für Gewerbeförderung in Götz der Handwerkskammer Potsdam. Das überbetriebliche Ausbildungszentrum Brandenburg an der Havel (ÜAZ) erhält 906.000 Euro, das Zentrum für Gewerbeförderung Götz der Handwerkskammer Potsdam 628.000 Euro.

Im Rahmen des Sonderprogramms „ÜBS-Digitalisierung“ investiert das Bundesministerium für Bildung und Forschung ( BMBF) in die digitale Ausstattung und in zukunftsorientierte Qualifizierungsangebote von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten und Ausbildungszentren.

ÜAZ wird erneut bedacht

Bereits zu Beginn dieses Jahres durfte sich das ÜAZ Brandenburg an der Havel über eine Fördersumme von über eine Million Euro für die Anschaffung modernster Ausstattung vom BMBF freuen. Mit dem Geld wird das Ziel verfolgt, die Aus- und Weiterbildungszentren in ihren fachspezifischen digitalen Kompetenzen und Fertigkeiten zu stärken.

Die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann sagte jetzt, dass sie sich außerordentlich freue, dass es gelungen ist, eine derart hohe Summe für eine Reihe zukunftsorientierter Projekte in den Förderkatalog des Bundes aufzunehmen. An der Digitalisierung ausgerichtete Ausbildungskonzepte oder das Transferieren neuer Technologien in die überbetriebliche Ausbildung, seien zukunftsweisend und werde „uns immer mehr begleiten“.

Tiemann zufrieden

Durch diese Förderung könnten die überbetrieblichen Berufsbildungsstätten einen großen Schritt in Richtung Modernisierung gehen. Das Engagement des Bundes zeige, dass die Berufliche Bildung und die stetig voranschreitende Digitalisierung für die Bundesrepublik Deutschland eine tragende Bedeutung habe, so Tiemann abschließend.

