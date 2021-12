Brandenburg/H

Der kleine Lukas (Name geändert) schläft ruhig in seinem Babybettchen in der Brandenburger Kinderklinik. Seine Mutter liegt auf der Intensivstation des Städtischen Klinikums, ist aber nicht in Lebensgefahr. Dass Lukas lebt, hat er der Kunst der Brandenburger Ärzte und ihrem schnellen Eingreifen zu verdanken. Auch wenn man ihr Handwerk ursprünglich gar nicht wünschte.

Hans Kössel ist der Chefarzt der Kinderklinik am Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel. Quelle: Städtisches Klinikum Brandenburg an der Havel

Was war passiert? In einem Dorf in der Nähe von Genthin beschloss ein junges Paar sein erstes Kind mal eben allein auf die Welt bringen zu wollen. Da sich im Vorfeld wohl auch keine Hebamme für eine Hausgeburt in dem abgelegenen Dorf fand und man den Ärzten misstraute, ging man augenscheinlich selbst ans Werk.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Irgendwann muss den Eltern dann unter der Geburt gedämmert haben, dass die Geburt eben nicht so leicht über die Bühne gehen würde, wie man das womöglich in Youtube-Videos erfahren könne und entschloss sich dann doch einen Notarzt zu alarmieren. Immer wieder enden Hausgeburten tragisch.

Mit Blaulicht durch die Nacht gerast

Über 30 Kilometer raste der Krankenwagen dann mit Blaulicht durch die Nacht, im Brandenburger Klinikum stand ein Team bereit. Mit Saugglocke und weiteren Instrumenten wurde Lukas eilig auf die Welt gebracht. Die bange Frage der Ärzte und des Teams: „Bestand für den Säugling eine längere Phase der Sauerstoffunterversorgung und welche Folgen hat das?“ Oft lässt sich diese Frage erst später beantworten.

Chefarzt Hans Kössel, der die Kinderklinik seit über 20 Jahren führt, ist in höchstem Maße verärgert und empört. Er wolle und dürfe nichts über seine Patienten sagen. Doch die Informationen der MAZ könne er „im Großen und Ganzen bestätigen“.

„Unverantwortliche Gefährdung von Mutter und Ungeborenem“

Es sei „unverantwortlich“, was die Eltern mit ihrem Kind getan hätten. Sie hätten die Mutter und das Ungeborene in höchste Gefahr gebracht. Als er den Vater zur Rede gestellt habe, sagte dieser ihm: Es hätte ja auch gut gehen können und im Übrigen werde er als Arzt derartige Fälle in Zukunft öfter erleben, denn das Vertrauen in die Ärzte und den Staat schwinde.

Im Städtischen Krankenhaus, das nun Universitätsklinikum der Medizinischen Hochschule MHB ist, wird der ungewöhnliche Fall derzeit mit Kopfschütteln und Unverständnis quittiert. Quelle: André Wirsing

Nach unbestätigten Informationen waren beide Eltern nicht gegen Corona geimpft. Wie Kössel sagt, beobachte er seit einiger Zeit mit Sorge, dass sich in der Tat wider besseren Wissens manche Menschen von der Medizin abwenden und sich in „alternativen Kreisen“ zusammen finden.

Spätfolgen nicht absehbar

Er könne vor derartig „verantwortungslosem Verhalten nur warnen“ und auch auf die möglichen juristischen Folgen hinweisen. Im Klinikum sorgt der besagte Fall für viele Diskussionen und Unverständnis. Dem kleinen Lukas geht es nach einigen Tage jetzt ganz gut. Er entwickelt sich. Ob das unverantwortliche Tun seiner Eltern für ihn folgenlos bleibt, wird erst die Zeit zeigen.

Von Benno Rougk