Brandenburg/H

Die Brandenburger Stadtverordneten haben am Mittwoch dem Rathaus einstimmig Grünes Licht für ein höheres Haushaltsdefizit für den Doppelhaushalt 2022/23 gegeben. Ursprünglich rechnete die Stadt 2022 mit einem Defizit von etwa drei Millionen Euro und im Jahr 2023 von 16,5 Millionen Euro.

In der Folge der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Flüchtlingskrise rechnet die Stadt nun für 2022 mit einem Defizit von 7,3 Millionen Euro und im kommenden Jahr von 18,2 Millionen Euro. Das Rathaus rechne aber damit, dass Bund und Land weitere Kosten im Rahmen der Erstattung übernehmen und damit das Defizit reduziert werden könne.

Insgesamt zog Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) eine positive Zwischenbilanz der Ukraine-Hilfe. Derzeit befinden sich 795 neue Flüchtlinge in der Stadt Brandenburg. 523 davon sind in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, 272 bei Privatpersonen.

Kriegsflüchtlinge kommen nach Brandenburg an der Havel

Inzwischen läge die Stadt in Sachen Flüchtlingsaufnahme bereits über dem Soll von 702 laut dem Landesschlüssel. Das sei, so erklärte Scheller, eine Folge der Freizügigkeit, mit der sich Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland bewegen dürfen. Sie müssen nicht in die zentralen Auffanglager, von wo aus sie verteilt werden, sondern können Einrichtungen direkt anfahren.

Gegen den Krieg in der Ukraine: Hunderte Menschen versammelten sich zur Mahnwache. anfangs an der Friedenswarte. Quelle: Heiko Hesse

Das könne, wie der AfD-Fraktionsvorsitzende Axel Brösicke informierte, auch zu massiven Problemen führen. So berichtete er von mehreren Flüchtlingen, die nachts bei 5 Grad nicht in den Gemeinschaftsunterkünften aufgenommen wurden, weil angeblich keine Betten mehr frei sein sollten.

Notübernachtung in der Polizeiwache in Brandenburg an der Havel

Diese Menschen landeten dann auf der Polizeiwache oder konnten im Dojo in der Schillerstraße schlafen. Scheller sprach von bedauerlichen Einzelfällen und sicherte eine Aufklärung zu.

Von Benno Rougk