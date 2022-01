Brandenburg/H

Kennedy hätte er mit Kusshand genommen. Als der US-Präsident 1963 in West-Berlin bekannte „Ich bin ein Berliner“, ließ er ein geflügeltes Wort fliegen. Eben solche Worte sammelte Georg Büchmann. Heute vor 200 Jahren wurde er geboren. Wenigstens drei für ihn wichtige Jahre lang war er Lehrer in Brandenburg an der Havel.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Büchmann kam am 4. Januar 1822 in Berlin zur Welt. Er studierte 1841 bis 1844 Theologie, Klassische Philologie sowie Archäologie an der Friedrich-Wilhelm-Universität, der heutigen Humboldt-Universität. Seine erste Lehramtsstelle fand er 1848 im französischen Gymnasium in Berlin. Wenig später taucht Büchmann in der Stadt Brandenburg auf.

Oberlehrer in Brandenburg an der Havel

Konkret in der Altstadt: Die Adressbücher 1851 und 1852 führen den promovierten Oberlehrer Büchmann im Kollegium der „Saldrischen Realschule in der Altstadt“. Zu dieser Zeit befand sich die Bildungsstätte noch dort, wo sie mit der Förderung von Gertrud von Saldern 1589 gegründet worden ist: auf dem früheren Bischofshof an der Gotthardtkirche.

Seinen Wohnsitz hatte der Pädagoge in der Bäckerstraße. Da die Adressbücher in dieser Zeit nicht jährlich erschienen, geben sie nicht Auskunft darüber, wann Büchmann nach Brandenburg kam. Doch ein Karrieresprung ist zu sehen.

Als Oberlehrer in Brandenburg an der Havel

Im Adressbuch von 1851 taucht die Bezeichnung „Collaborator“ als Büchmanns Beruf auf. So nannte man früher Hilfslehrer an bestimmten Schulen. Das Adressbuch von 1852 führt Büchmann dann schon als „Oberlehrer“.

Wann genau er nach Berlin zurückkehrte, ist nicht bekannt. Aus seiner Biografie geht hervor, dass er 1854 eine Stelle als Sprachlehrer an der Gewerbeschule in Berlin-Friedrichswerder annahm.

Geflügelte Worte erschien 1864 in Berlin

Seine Leidenschaft für bemerkenswerte Zitate ist spätestens 1864 öffentlich geworden. Im Königlichen Schauspielhaus in Berlin sprach Büchmann über „Landläufige Citate“. Im Publikum saß ein Verleger. Er ermunterte Büchmann dazu, sein Manuskript zu erweitern und für den Druck umzuarbeiten. So erschienen Büchmanns „Geflügelte Worte“ erstmals im Jahre 1864.

Das Buch lief bestens. Immer wieder kamen Neuauflagen heraus. Heute prägt auch die Werbung so manches geflügelte Wort. „Ich bin doch nicht blöd!“ ist eines der bekanntesten.

Büchmann starb am 24. Februar 1884 in Schöneberg, damals noch ein selbstständiger Berliner Vorort. Sein Grab liegt auf dem alten St.-Matthäus-Kirchhof in der Großgörschenstraße.

Von Heiko Hesse