Samstag, 16. April startet am Wiesenweg das bekannteste Osterfeuer in Brandenburg an der Havel, Gäste können ab 16 Uhr dabei sein. Darüber hinaus brennt Donnerstag, 14. April auf dem Sportplatz des BSC Süd 05 von 18 bis 22 Uhr ein Osterfeuer. Zwei Tage später können sich Gäste von 19 bis 24 Uhr auf dem Rugbyplatz der Sportgemeinschaft Stahl Brandenburg an den Flammen wärmen.

In den Groß Kreutzer Ortsteilen starten gleich mehrere Osterfeuer. Gründonnerstag, 14. April feiern die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Groß Kreutz ab 16 Uhr beim Osterfeuer. Drei Stunden später startet das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Krielow. Samstag, 16. April beginnt die Feier zum Osterfeuer ab 16 Uhr auf dem Festplatz der Feuerwehr Jeserig, später können Gäste im Festzelt tanzen.

Die Deetzer feiern Ostersamstag ab 15 Uhr am Gerätehaus, ein DJ ist vor Ort, Kinder suchen vor dem Gerätehaus nach Osternestern. In Götz beginnt die Party einen Tag später. Hier feiern Gäste am Ostersonntag und zwar ab 16 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr. Nur ein paar Kilometer entfernt genießen die Kameraden der Schmergower Wehr ihr Osterfeuer. Ihre Party beginnt um 17 Uhr am Festplatz.

Auch in der Gemeinde Kloster Lehnin starten verschiedene Osterfeuer. Donnerstag, 14.April zünden de Kameraden der Ortswehr Grebs um 18 Uhr ihr Feuer an. Zeitgleich beginnt am Emstaler Busplatz ein Fackelumzug. Das Osterfeuer brennt dann eine Stunde später. Samstag, 16. April brennen die Osterfeuer ab 16 Uhr am Jugendclub in Krahne, ab 18 Uhr am Trechwitzer Sportplatz und am Prützker Sportplatz ab 19 Uhr.

Im Amt Wusterwitz geht es bislang ruhig zu. Samstag, 16. April veranstalten bislang nur die Mitglieder des Sportvereins Rogäsen ab 19 Uhr ein Osterfeuer. Am Ostersamstag startet das Golzower Osterfeuer ab 16 Uhr auf dem Gelände der alten Brennerei. Ein DJ legt auf, Gäste können tanzen.

Im Amt Beetzsee haben Besucher die Qual der Wahl. Am Gründonnerstag feiern zunächst die Tieckower ab 18 Uhr in der Havelstraße. Zeitgleich startet das Osterfeuer in Radewege auf dem Gelände gegenüber der Feuerwehr.

Am Ostersamstag beginnen die Feuer um 17 Uhr in Gortz und eine Stunde später an der Feuerwehr Fohrde. Sonntag, 17. April brennt dann ab 19 Uhr das Osterfeuer am Roskower Anger.

Auch im Amt Ziesar brennen mehrere Osterfeuer. Am 14. April startet das erste Event ab 18 Uhr am Sportplatz in Glienecke. Ostersamstag brennt das Feuer ab 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Gräben und ab 18 Uhr am Buckauer Gerätehaus. Zeitgleich startet das Feuer am Dretzener Sportplatz und ab 19 Uhr am Jugendclub Wollin.