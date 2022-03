Brandenburg/H

Es geschah am helllichten Tage: Diebe haben in der Mahlerstraße auf dem Görden in Brandenburg an der Havel einen neuwertigen BMW 320 x Drive gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah dies bereits am Freitag zwischen 11 und 12.49 Uhr.

Der schwarze Wagen mit dem Kennzeichen HN-AR 867 ist mit einem Keyless-Go-Schließsystem und GPS ausgestattet. Nach dem Diebstahl habe man das Fahrzeug noch in Brandenburg orten können, bevor sich seine Spur verlor. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von MAZonline