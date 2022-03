Brandenburg/H

Die Polizei hat am späten Montagabend zwei berauschte E-Roller-Fahrer in der Stadt Brandenburg aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten die Fahrer in der Fontanestraße und in der Neuendorfer Straße, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein 21-Jähriger verhielt sich bei seiner Kontrolle in der Fontanestraße auffällig, was dazu führte, dass ein Drogenschnelltest angeboten wurde. Dieser reagierte prompt positiv auf Amphetamine.

Bei einer 31-Jährigen, die in der Neuendorfer Straße gestoppt wurde, zeigten sich ebenfalls Auffälligkeiten, die den Verdacht eines Drogenkonsums begründeten. Auch hier verlief ein Test positiv.

Beide Fahrer durften anschließend eine Blutprobe abgeben und wurden nach Abschluss aller Maßnahmen darüber belehrt, ihren Weg nun nur noch zu Fuß fortzusetzen. Post erhalten beide demnächst von der zentralen Bußgeldstelle Gransee, heißt es weiter.

Von MAZonline