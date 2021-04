Brandenburg/H

Mit zwei weiteren Corona-Testzentren erhöht sich die Zahl der Testzentren und Teststellen in Brandenburg an der Havel auf 17. Am 4. Mai soll das neue, vom DRK-Kreisverband betriebene Testzentrum im VBBR Fahrgastzentrum in der Steinstraße 66/67 starten.

Bürger und Bürgerinnen können sich dort ohne Terminvergabe von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr. Das gibt Oberbürgermeister Steffen Scheller an diesem Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung bekannt.

Zusätzlich wird nach Schellers Angaben der DM-Drogeriefachmarkt in der Woche, die am 19. Mai beginnt, im Erdgeschoss der Sankt-Annen-Galerie ein Testzentrum einrichten.

Umgerechnet in Tests, ergibt sich daraus laut Scheller die Möglichkeit, bis 11.000 Tests pro Woche vorzunehmen. Ein weiterer Ausbau sei sowohl beabsichtigt als auch möglich. Der Rathauschef bittet die Brandenburger, die Möglichkeiten zu Corona-Schnelltests zu nutzen.

Wie wichtig dieses Testen ist, zeigt sich auch daran, dass die Infektionszahlen immer noch sehr hoch sind. Bis Mittwochnachmittag wurden der Stadt wieder 28 Neuinfektionen gemeldet, die durch PCR-Test laborbestätigt sind. Die aktuelle Inzidenzzahl in der Stadt liegt damit über 120.

Von Jürgen Lauterbach