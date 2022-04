Alt Sammit

„Alles neu macht der Mai“ lautet die alte Volksweise. Für Isabel Pönichen bedeutet der Mai 2022 sogar einen kompletten Neustart. Bis vor Kurzem war die Pädagogin an der Volkshochschule Brandenburg (VHS) für die Organisation und den Betrieb der Lehrbereiche Kunst, Kultur und kreatives Gestalten sowie Mensch und Gesellschaft verantwortlich.

Isabel Pönichen hat in Alt Sammit den Wildrosenhof gegründet. Quelle: privat

Jetzt sattelt sie von den Zweibeinern auf die Vierbeiner um und gründet gemeinsam mit ihrem Partner Philipp Witkowski aus Berlin und der Reitlehrerin Yvonne Ernst aus Hessen den Wildrosenhof: eine Mischung aus Pferdepension und Seminarhof. Mehrere Jahre haben die drei Gründer nach dem richtigen Objekt für ihr gemeinsames Vorhaben gesucht. „Auch und vor allem in Brandenburg, aber hier sind wir einfach nicht fündig geworden“, berichtet Isabel Pönichen.

Traum-Immobilie in Mecklenburg-Vorpommern

Über ein Maklerangebot landete das Trio schließlich in Alt Sammit (Mecklenburg-Vorpommern). Zum Verkauf stand ein Nebengelass des Gestüts Ganschow, größer und teurer als alle anderen Immobilien, die sich das Team bis dahin angesehen hatte. Und doch weiß Isabel Pönichen sofort: Die Suche hat ein Ende. Das war im Februar 2021. Ein halbes Jahr später kommt der Notarvertrag zustande.

Pferdezüchter Friedhelm Mencke betreibt auch weiterhin das Gestüt Ganscho, das überregional für seine Pferdezucht und die spektakuläre Stutenparade bekannt ist. „Allerdings benötigt das Nebengelass jedoch nicht mehr und hat es deshalb veräußert“, sagt Isabel Pönichen. Sie selbst reitet seit ihrer Jugend und besitzt zwei eigene Pferde, auch Yvonne Ernst bringt fünf Reitpferde in die Hofgemeinschaft ein. Ihr gemeinsamer Traum: Eine Pension für Mensch und Tier. Für Urlaube mit, aber auch Reha für Pferde. Bis zu 20 Pferde sollen künftig hier untergebracht sein.

Umfassende Bauarbeiten und landschaftliche Umgestaltung

Bis alles nach den Vorstellungen der Zuzügler umgestaltet ist, wird es noch eine Weile dauern. Es wollen Durchbrüche eröffnet, Wände eingezogen, Bäder saniert und Rohre erneuert werden. Auch der Anstrich und ein zeitgemäßer Bodenbelag erledigen sich nicht von allein. Teuer zu Buche schlagen werden der Austausch der alten Ölheizung und der um das gesamte Areal zu errichtende Wildzaun. Um auf Nummer sicher zu gehen, haben die neuen Eigentümer potenziell giftige Pflanzen vom Gelände entfernt und durch verträgliche ersetzt.

Philipp Wittkowski, Isabel Pönichen und Yvonne Ernst vom Wildrosenhof Alt Sammit. Quelle: privat

Ein neues Konzept: der Paddock Trail

Auch für Pferde mit entzündeten Hufen (Hufrehe) oder gestörtem Stoffwechsel ist gesorgt. Sie werden in einer eigenen Herde gesondert gehalten. Überhaupt wechselt mit den Besitzern auch das Konzept der Pferdehaltung. „Die herkömmlichen Pferdeboxen reißen wir ab“, sagt Isabel Pönichen. „Wir setzen stattdessen auf Offenställe mit Zugang zur weitläufigen Koppel, auf der ein sogenannter Paddock Trail die Tiere zu mehr Bewegung animiert.“ Boxenställe werden deshalb zu Liegehallen und Laufställen umgebaut. Die neuen Futterstellen (Raufen) liegen weit auseinander und sind zeitgesteuert, damit die Tiere mehrmals am Tag zwischen Stall und Raufe hin und her laufen.

Der Wildrosenhof in Alt Sammit. Quelle: privat

Denn Platz gibt es auf dem Gelände südlich der Lindenstraße freilich genug. Neben einer 56 Meter langen Reithalle und der etwas kleineren Bodenarbeitshalle verfügt der Wildrosenhof über einen 1800 Quadratmeter großen Außenreitplatz und wetterfeste Putzplätze. Für Urlauber und Wanderreiter stehen Gastboxen bereit. Die auf Pferde spezialisierte Tierklinik von Alt Sammit liegt gleich um die Ecke, und kleine Seen zwischen Wald und Flur laden zu Ausritten ein.

Vielfältiges Kursangebot für Menschen mit und ohne Pferd

Das wichtigste Standbein des neuen Betriebs sollen einmal die verschiedenen Kurse werden, und hier ist Isabel Pönichen wieder ganz in ihrem Element. „Die Arbeit an der Volkshochschule hat mich in meinen Kompetenzen sehr bestärkt“, sagt die 36-Jährige, „daher möchte ich auch weiterhin Kurse und Bildungsangebote organisieren.“

Traumhafte Reitstrecken bieten sich rund um den Wildrosenhof zur Genüge. Quelle: privat

Von der Tellington-Methodik über Centered Riding, Reiten ohne Kraft und Druck bis hin zu Trainings speziell für junge Pferde reicht das bereits buchbare Kursangebot auf dem Wildrosenhof. Die Kursleitung übernehmen die Mitinhaberin Yvonne Ernst, aber auch Gasttrainer wie Ingrid Wild aus Franken, Christa Müller aus der Schweiz oder der Tierverhaltenstherapeut Daniel Schnell. Im November gibt es sogar einen Kurs in Heilpflanzenkunde mit der Pflanzenexpertin Kristin Peters. Das erste Seminar für Ende Juni ist bereits ausgebucht.

Von Moritz Jacobi