Brandenburg an der Havel: Jasmin Jorkschat sorgt für Umweltschutz auf der Kläranlage Briest

Jasmin Jorkschat hat klare Vorstellungen vom Umweltschutz – allerdings gehört sie nicht zu dem Typus Mensch, der seine Ansichten ungefragt allen anderen kundtut. Irgendwann im Gespräch blüht sie auf, erzählt mit Leuchten in den Augen von Bauten wie „Bosco verticale“, was vertikaler Wald bedeutet. Es sind die begrünten Zwillingstürme eines Hochhauskomplexes in Mailand, die zwischen 2008 und 2013 entstanden sind und als Vorbild für moderne Urbanität gelten.

Brandenburg an der Havel als „Schwammstadt“

Obwohl Brandenburg an der Havel scheinbar von ganz viel Wasser umgeben und durchflossen ist, müsse man auch hier mit der Ressource ganz vorsichtig und achtsam umgehen. „Wir müssen die Schwammstadt entwickeln, also das Niederschlagswasser aufnehmen, versickern, verdunsten, zurückhalten – je nachdem. Dazu brauchen wir noch viel mehr Lösungen wie Rigolen, Dach- und Fassadenbegrünungen wie eben in Mailand.“

Wirkung aufs Stadtklima

Rigolen sind meist unterirdische Pufferspeicher, die Regenwasser langsam in die Erde versickern lassen. In Kombination mit Bäumen beispielsweise wirken sie auch aufs Stadtklima, haben durch die Verdunstung über die Gehölze einen kühlenden Effekt.

Umweltschutz sei gerade für ihre Generation eines der wichtigsten Themen sagt Jasmin Jorkschat. Quelle: Heike Schulze

Sorge um die Zukunft

Die gebürtige Treuenbrietzenerin hat „Technischen Umweltschutz“ an der Technischen Universität Berlin studiert, weil sie sich schon immer für die Naturwissenschaften interessiert. „Umweltschutz ist das Thema der Zukunft. Es ist schon besorgniserregend für mich als jungen Menschen, wenn ich darüber nachdenke, ob wir auch künftig noch ein unbeschwertes Leben wie jetzt führen können.“

Kümmern um sauberes Abwasser

Die 31 Jahre alte Ingenieurin hätte mit diesem Abschluss in die Abfallwirtschaft gehen oder sich in der Industrie um nachhaltige Produktgestaltung kümmern können. Doch sie wählte einen anderen Weg – und ging zur Brawag. Seit dem vergangenen Oktober ist sie Leiterin des kompletten Geschäftsbereichs Abwasser beim örtlichen Wasserversorger und Abwasserentsorger. Die Probezeit ist gerade erfolgreich bewältigt.

Beide Seiten der Arbeit

Fasziniert habe sie an dem Job die Kombination aus strategischer und operativer Arbeit, also aus Planung und Betriebsführung. „Bei der täglichen Betriebsführung weiß man nie, was passiert. Hie war ich vorher ein unbeschriebenes Blatt, da habe ich mich erst einfuchsen müssen. Bei der strategischen Arbeit ist der Arbeitstag hingegen planbar. Nun habe ich beides.“

Und wer denkt, die ambitionierte und gerade gestartete Millionen-Investition ins Klärwerk Briest habe ihr erst recht den Kick gegeben, die anspruchsvolle Stelle anzutreten, hat wohl nur zur Hälfte recht. Tatsächlich war einer der Auslöser die gerade laufende Kanalsanierung auf dem Görden. Fast nebenbei hat Jasmin Jorkschat auch noch eine Qualifikation als „Kanalsanierungsberaterin“.

Reparieren statt neu bauen

„Man kann mit Schäden und Schwachstellen im Netz auf verschiedene Weisen umgehen. Manchmal hilft Fräsen oder eine punktuelle Reparatur. Manchmal kann man auch mit Hilfe des Inliner-Verfahrens sanieren.“ Bei dem Schlauchliner-Verfahren wird ein Textilschlauch, der mit einem Zwei-Komponenten Kunstharz getränkt ist, in den alten Kanal eingeführt, mit Luft- oder Wasserdruck angepresst, härtet aus und ist am Ende ein neues „Rohr im Rohr“.

Weniger Großbaustellen

„Diese Verfahren sind meist kostengünstiger und vor allem mit weniger Eingriffen in den Straßenverkehr verbunden. das ist schon bedeutsam angesichts der anderen unzähligen Baustellen in der Stadt.“ Sie denkt also auch über das reine Brawag-Handeln hinaus, schließlich agiert das Unternehmen ganz häufig im öffentlichen Raum.

Entspanntes Betriebsklima

Mit den Nebenwirkungen des Jobs – etwa der Geruchsbelästigung auf der Kläranlage – hat die junge Frau überhaupt kein Problem. „Ich hatte noch nie Berührungsängste oder Ekel.“ Vielmehr sei ihr wichtig, dass alle im Kollegium freundlich seien und ein entspanntes Betriebsklima herrscht. Auch dass ihre Branche immer noch stark von Männern dominiert wird, stört sie wenig. „Noch ist es beispielsweise auf Fachtagungen so, dass Frauen nur 10 bis 15 Prozent der Teilnehmer ausmachen. Aber das wird sich hoffentlich mal ändern.“

Hilfe vom Chef

Und entspannt sei auch, dass ihr Chef, Brawag-Geschäftsführer Gunter Haase, sich parallel bei den meisten Projekten in die Materie einarbeitet. „Das ist ja keine Kontrolle oder Misstrauen. Vielmehr fordert es mich, ich muss immer gut vorbereitet sein und letztlich tragen wir Entscheidungen auch gemeinsam. Das gibt allen Sicherheit.“

Auch Natur in der Freizeit

Und selbst in ihrer Freizeit ist Jasmin Jorkschat der Natur verbunden: An fast jedem freien Wochenende begibt sie sich auf Geocaching-Jagd. Das Wort setzt sich aus „Erde“ und (geheimes) „Lager“ zusammen. Gesucht werden mit Hilfe von geographischen Koordinaten und einem GPS-Gerät (ersatzweise Handys mit entsprechenden Apps) bestimmt Verstecke: In wasserdichten Behältern sind ein Logbuch zum Eintragen und manchmal kleine Tauschgegenstände. Mehr als 800 Verstecke hat sie schon lokalisiert. „Ich mag es, in der Natur zu sein und Rätsel zu lösen. Man kommt an Orte, die nicht im Reiseführer stehen. Meist sind auch sie sehenswert, aber nicht so stark frequentiert.“

