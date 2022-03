Brandenburg/H

Für viele Jugendliche ist das Salzhofufer ein beliebter Treffpunkt. Älteren Menschen ist er ein Dorn im Auge, aufgrund der Lautstärke. Das entstandene Müllproblem ist für alle problematisch. Die Stadt Brandenburg hat in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Statistik und Wahlen eine Umfrage erstellt. Nun liegen die Ergebnisse vor.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die meisten der Befragten sagten, dass sie am Wochenende nicht mehr ans Salzhofufer gehen. Nur 139 besuchen es regelmäßig. Das trifft vor allem auf die 16- und 17-Jährigen zu. Die am häufigsten genannten Gründe, den Ort zu besuchen: Freunde zu treffen, Party machen und gute Stimmung.

Die Befragten, die nicht mehr zum Salzhofufer gehen, sprechen von Pöbeleien, Angst, Lärm und Müll. Gerade die Jüngeren fanden, dass das die Stimmung früher besser war und inzwischen gekippt ist. Die meisten sagen jedoch aus, dass es meist friedlich zugeht.

Nicht schön und auch nicht selten: Müll am Salzhofufer nach einer Feier am 30.Juli 2021. Quelle: Brandenburg bleibt sauber

Die Altersgruppe über 21 Jahren gibt als Grund für das schlechte Bild des Salzhofufers in der Öffentlichkeit den Müll an. Dieser Dreck wurde von Altersgruppen als Hauptproblem festgemacht.

Alle Befragten stimmen größtenteils überein, dass sich die Jugendlichen an die Regeln bezüglich des Mülls halten sollten.

Zudem sind sich alle einig, dass es in der Stadt Brandenburg zu wenig Treffpunkte für Jugendliche gibt. Mehr organisierte Veranstaltungen für Jugendliche sind erwünscht.

Es fehlen Treffpunkte in Brandenburg an der Havel

Zusammenfassend zeigt die Umfrage, dass das Problembewusstsein mit dem Alter zu wachsen scheint. In Brandenburg der Havel fehlen aus Sicht vieler Befragter Treffpunkte für Jugendliche, für viele ist das Salzhofufer alternativlos.

Die Mehrheit sieht Handlungsbedarf, auch auf der politischen Ebene. Jugendliche wünschen sich einen Platz, gerne auch mit der Möglichkeit, sich im Winter zu treffen, ohne frieren zu müssen.

In den Kommentaren schildern jüngere Menschen eine höhere Betroffenheit, zum Teil schildern sie sehr persönliche und emotionale Erlebnisse.

August 2021: Am Salzhofufer wurde ein Jugendlicher schwer verletzt entdeckt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelte. Quelle: Meetingpoint Brandenburg

„In der Auswertungsgruppe wurde diskutiert, dass das Phänomen Salzhofufer noch einmal massiver auftreten wird als letztes Jahr, weil es sich da erst im Laufe des Sommers entwickelt hat, Höhepunkt war im Spätsommer“, heißt es bei der Auswertung der Kinder- und Jugendbeauftragten Katharina Bergholz.

In diesem Jahr würden schon mehr Menschen wissen, „dass da was geht und quasi ab dem warmen Frühjahr anwesend sein. Trotzdem bleibt die Dynamik abzuwarten, es wird vor allem bei den Älteren ein Abwenden festgesellt und vielfach in den Kommentaren beschrieben. Das Salzhofufer ist einfach der ideale Treffpunkt“, so Bergholz.

Mögliche Lösungsansätze für Jugendliche in Brandenburg an der Havel

Für eine kurzfristige Lösung empfiehlt Bergholz der Stadt, sich um das Müllproblem zu kümmern. Gesicherte Rollcontainer, Pfandringe, Reinigungsdienste am Samstag- und Sonntagmorgen sowie Müllpaten könnten Abhilfe schaffen.

Für eine langfristige Lösung, müsse ein breiteres Angebot für Jugendliche geschaffen werden, um den Standort Salzhofufer zu dezentralisieren. Vor allem wird hier der Wert auf die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen gelegt.

Von Julia Kazmierczak