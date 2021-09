Brandenburg/H

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Corona-Pandemie ist zurück in der Stadt Brandenburg. Viele Wochen lang lag die Inzidenz – also die Zahl der Infizierten der zurückliegenden sieben Tage auf 100.000 Menschen gerechnet – weit unter dem Landesdurchschnitt. Bisweilen gar bei Null.

Inzwischen ist sie wieder über 100 gerauscht. Vor wenigen Wochen hätte das vor Ort noch für hektisches Treiben und Panik gesorgt. Einzelhandel und körpernahe Dienstleistungen wären geschlossen worden, der Präsenzunterricht in der Schule wäre eingestellt worden. Doch jetzt, da die Impfquote bei etwa 70 Prozent liegt, gelten andere Regeln.

Doch Sorge macht sich dennoch breit im Rathaus, insbesondere im Gesundheitsamt und auch bei Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU). Seit Januar führt er eine Tabelle auf seinem Computer, die die Infektionszahlen tagaktuell abbildet und zu einer Kurve formt. Die sieht erschreckend aus: Noch nie ging der Anstieg der Infizierten-Zahl so schnell nach oben, führte die Kurve so steil hinauf.

Noch im September steht das Impfzentrum für alle Interessierten einer Corona-Schutzimpfung offen. Quelle: Heike Schulze

Allein am Montag wurden aus der Oberschule Nord, dem größten Cluster der zurückliegenden beiden Wochen, acht neue Corona-Infizierungen gemeldet, 14 weitere kamen aus anderen Schulen und Teststellen. „Es sind vor allem junge, ungeimpfte Menschen, die sich infizieren“, sagt Scheller. Im Domgymnasium, der Sprengel- und er Brecht-Schule wurden ebenso Infizierte gemeldet wie in der BOS Kirchmöser.

Seit Montag ist die Oberschule Nord wieder geöffnet. Mobile Test-Teams haben die Schüler vor Ort getestet. 289 wurden abgestrichen, kein Test war positiv, hießt es aus dem Rathaus. Allerdings waren die Schüler aufgefordert worden, auch nur dann wieder zur Schule zu kommen, wenn sie völlig symptomfrei seien.

Heftiger Anstieg der Infektionen

Schüler, die im Verdacht stehen, sich mit Covid-19 infiziert zu haben, oder bei denen zuvor schon ein Schnelltest angeschlagen hatten, kamen Montag ebenso nicht zur Schule wie die Schüler, die in der Vorwoche positiv getestet worden waren. „Das Infektionsgeschehen ist heftig. Ich bin aber froh, dass die meisten Infizierten keine oder nur leichte Symptome zeigen“, sagt Scheller.

Im Städtischen Klinikum Brandenburg habe es in der Vorwoche nur vier Covid-19-Fälle gegeben, die dort versorgt werden mussten: Zwei auf der Normal- und zwei auf der Intensivstation.

Doch auch wenn es jetzt nur milde Verläufe sind, die in Brandenburg vorherrschen: Wolle man die Pandemie wirklich in den Griff bekommen, müsse man die Möglichkeiten der Impfung vermehrt nutzen, ist der Oberbürgermeister überzeugt.

Hohe Impfquote in Brandenburg an der Havel

Nun hat auch Scheller nicht ohne Stolz festgestellt, dass die Stadt Brandenburg bundesweit in der Spitzengruppe jener Körperschaften mit einer sehr hohen Impfquote sind. Das sei sicher dem guten Impfzentrum, dem Klinikum und den engagierten Hausärzten geschuldet, sagt er.

Besonders hervorgetan hätten sich aber auch die Kinderärzte der Stadt - allen voran der Chefarzt der Kinderklinik Hans Kössel, die dem Impfen von Beginn an sehr positiv gegenüberstanden und dafür sorgen, dass die Impfquote der unter 18 Jährigen in Brandenburg bereits bei 40 Prozent liege.

Scheller plädiert, wie er sagt, für niedrigschwellige Impf-Angebote für Erwachsene und Jugendliche. Er lehnt die Impfungen in der Schule jedoch ab: „Das ist etwas was in den Familien besprochen und organisiert werden muss.“

Von Benno Rougk