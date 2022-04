Brandenburg/H

Mit Kranzniederlegungen am sowjetischen Ehrenmal in der Steinstraße, am Ehrenmal am Marienberg und in den Gedenkräumen des Zuchthauses auf dem Görden wird auch in diesem Jahr Ende April der im Zweiten Weltkrieg im Kampf gefallenen sowjetischen Soldaten und aller Opfer der Nazi-Diktatur gedacht werden. Und doch wird es in diesem Jahr, da Russland in der Ukraine Krieg führt, anders als in den Jahren zuvor.

Stilles Gedenken in Brandenburg an der Havel

„Wir werden keine Vertreter der russischen Botschaft einladen“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) der MAZ. Es werde eine bescheidene Kranzniederlegung am Ehrenmal geben, sagt Scheller. Die eigentliche Gedenkveranstaltung finde vor dem Ehrenmal am Marienberg statt.

Anlass für das Gedenken ist 76. Jahrestag der Befreiung des Zuchthauses Brandenburg-Görden durch die Sowjetarmee am 27. April 1945 und der Stadt, wenige Tage später. Alljährlich ist der Auftakt der drei Gedenkveranstaltungen am Ehrenmal in der Steinstraße.

In Brandenburg an der Havel viel Leid zu beklagen

Vor 76 Jahren wurden viele Menschen in Brandenburg zu Opfern des Krieges, dem erst die Alliierten ein Ende setzten. 2743 starben im Brandenburger Zuchthaus zumeist unterm Fallbeil, 652 verhungerten, bei der Befreiung der Stadt verloren über 600 sowjetische Soldaten ihr Leben.

Sylvia de Pasquale, Steffen Scheller und Michael Stübgen (von rechts) nach einer Kranzniederlegung am Marienberg. Quelle: Archiv/Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

In den zurückliegenden Jahren hatte die russische Botschaft wiederholt hohe Offiziere und Botschaftsräte nach Brandenburg entsandt. 2017 hatte der russische Botschaftsrat Evgenii Aleshin sich vor dem Ehrenmal dafür eingesetzt, dass die Nachkriegsgeneration die Opfer nicht vergesse. „Mein Vater hat den Krieg vom ersten bis zum letzten Tag erlebt und viel über das unendliche Leid gesprochen“, sagte er damals der MAZ. Heute sind die früheren Befreier Aggressoren, die ein Land überfallen haben und deren Einmarsch Massengräber am Wegesrand begleiten.

Sowjetstern an der Gedenkstätte. Quelle: Joachim Liebe

Das sowjetische Mahnmal in Brandenburg an der Havel ist das größte seiner Art im Land. Eine viel kleinere Kopie davon findet sich in Potsdam. Das Brandenburger Original ist die Folge eines Irrtums. Tage nach Beendigung der Kampfhandlungen 1945 hatte der Kriegsrat der Ersten Belorussischen Front die Errichtung eines Denkmals in Brandenburg an der Havel beschlossen. Von sowjetischen Künstlern wurden die markanten Figuren, die um einen Obelisken gruppiert sind, entworfen und modelliert.

Beim Ehrenmal in Brandenburg an der Havel geschah ein Irrtum

Ein Flieger, ein Panzersoldat, ein Offizier und ein Soldat der Infanterie stehen nun mahnend seit 1947 am Steintorturm. die Potsdamer Kopie wurde 1949 errichtet. Offensichtlich hatten die sowjetischen Befehlshaber die Bedeutung der Stadt überschätzt und angenommen, dass Brandenburg an der Havel die Hauptstadt der gleichnamigen preußischen Provinz sei.

Das Sowjetische Ehrenmal. Quelle: Archiv/ Joachim Liebe

Wie gehen die Stadt und die Brandenburger Lokalpolitik um mit einem früheren Befreier, der nun als Aggressor versucht ein Land dem Erdboden gleich zu machen?

In der jüngsten SVV am 30. März beschlossen die Brandenburger Stadtverordneten einen Appell. Darin heißt es, man stehe an der Seite derer, die den russischen Krieg in der Ukraine und das unermessliche menschliche Leid der Bombardierung von Städten verurteilen.

Weichgespülter Text der Brandenburger Stadtverordneten

„Mit unserem Appell für den Frieden (...) unterstützen wir den Friedensappell von hunderten russischer Wissenschaftler vom 26.02.2022 und die Deklaration von 104 Nobelpreisträgern vom 04.03.2022, in der diese den russischen Präsidenten auffordern, die völkerrechtlichen Vereinbarungen zu achten, seine Streitkräfte zurückzurufen, Verhandlungen aufzunehmen und den Frieden herzustellen.“ Deutlicher werden die Brandenburger Stadtverordneten nicht.

Dabei war der ursprüngliche Text von der SPD-Fraktion formuliert und wesentlich radikaler. Er fiel aber bereits im Ältestenrat durch. Wie es heißt, auf Intervention aus dem Lager der Linken (Andreas Kutsche) und der Freien Wähler (Dirk Stieger).

Im SPD-Entwurf hieß es: Die SVV „ist schockiert vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine“. Die Stadtverordneten stünden „an der Seite der demokratischen Ukraine!“ Nun stünden „russische Streitkräfte vor den Toren Kiews. Es werden durch das russische Militär auch zivile Einrichtungen angegriffen. Millionen Menschen sind vor der russischen Aggression auf der Flucht. Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine!“

Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen

Und auch wenn „die russische Propaganda einen großen Teil der Bevölkerung für diesen Krieg zu vereinnahmen sucht, sind wir überzeugt, dass die Russen so wie die Ukrainer nur eines wollen: In Frieden und Freiheit unter den Völkern Europas leben! Wir Brandenburger hoffen und fordern, dass dieser Krieg schnell zu Ende geht und dass die Verantwortlichen für diesen Krieg zu Rechenschaft gezogen werden“, heißt es im SPD-Entwurf.

„Ich hätte das unterschreiben können“, sagt Steffen Scheller und findet auch in seiner CDU für diese Haltung Unterstützer. Dirk Stieger hingegen meint: Der von ihm entworfene Friedensappell, auf den man sich letztlich – um Streit zu verhindern – verständigte, stelle das „Leid der Menschen in der Ukraine und unsere Hilfe und Unterstützung für die aus den Kriegsgebieten Geflüchteten abseits einseitiger Schuldzuweisungen in den Mittelpunkt“.

Brandenburger Stadtverordneter Stieger: „zu schnelle Festlegung von Schuld und Verantwortung“

Einseitige Schuldzuweisungen? Ihm, so Stieger, fehle „Zurückhaltung, die Folgen abschätzende Nachdenklichkeit, das Betrachten mit Augenmaß“. Er sehe eine „all zu schnelle Festlegung von Schuld und Verantwortung, ohne Entwicklungen und Hintergründe zu bedenken“.

Sollte sich Deutschland aber vom Gas und Öl der Russen lossagen, „dann ist der Industriestandort Deutschland ohne Energie, ohne Produktion, dann sind Wertschöpfungsketten zerstört, frei gewordene Marktanteile von Wettbewerbern aus Asien oder Amerika besetzt“. Steiger: „Auch unser Handeln braucht bei aller Betroffenheit einen klaren Kopf und vernünftiges Denken.“

Von Benno Rougk