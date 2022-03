Brandenburg/H

In Kirchmöser gibt es neuen Ärger um das Parken – besonders am Plauer Damm zwischen Wusterwitzer- und Seestraße sowie in der Brandenburger Allee. Hier sollen nun flächendeckend Park- und Haltverbotsschilder aufgestellt werden, 14 Haltverbote allein am Plauer Damm, sechs weitere an der Brandenburger Allee.

Anhörung zum Parkproblem

Antje Wittek von der Verkehrsbehörde in der Stadtverwaltung hat dazu einen Anhörungsbogen an die Fachgruppe Straßen und Brücken, an die Polizei und auch an Ortsvorsteher Carsten Eichmüller verschickt.

Allee wird geschädigt

Darin heißt es: „Entlang des Plauer Damms und der Brandenburger Allee in Kirchmöser bilden zahlreiche städtische Bäume eine Allee, die nach Paragraf 17, Absatz 1 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz nicht beseitigt, zerstört, beschädigt oder sonst erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden darf. Die Wurzelbereiche der Bäume und auch die nicht mit Bäumen bestandenen städtischen Grünflächen werden systematisch von den Anwohnern befahren und zugeparkt und dabei so verdichtet, dass die Infiltration von Wasser in den Boden als auch die Wurzelatmung der Bäume erheblich verringert sind. Dadurch wird die Allee erheblich beeinträchtigt und ihr langfristiger Erhalt untergraben.“

Haltverbote beantragt

Zum Schutz der Allee beantrage die untere Naturschutzbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel bei der Verkehrsbehörde mit der zitierten Begründung die dauerhafte Aufstellung von Verkehrszeichen, die ein Halten und Parken auf dem unbefestigten Seitenstreifen im Plauer Damm auf beiden Straßenseiten untersagen. Mit dem Verbot des bisher praktizierten Parkens auf dem unbefestigten Seitenstreifen auf beiden Seiten fallen alle Halt- und Parkmöglichkeiten im öffentlichen Verkehrsraum im Plauer Damm weg, da die Fahrbahn auf Grund ihrer Breite nicht einmal ein Halten zulässt. Es gebe nämlich keine drei Meter Durchfahrtsbreite neben Fahrzeugen, die auf der Fahrbahn parken oder halten.

Bitte um Ortstermin

„Ich werde die Verantwortlichen der Stadtverwaltung um einen Ortstermin bitten“, kündigt Eichmüller an. Es könne nicht einfach vom Rathaus aus entschieden werden. Schließlich müsse man die örtlichen Gegebenheiten und Umstände betrachten. Schließlich gebe es kaum andere Flächen, auf denen man sein Fahrzeug abstellen kann. Und die dort wohnenden Menschen seien teilweise in einem Alter, in dem man ihnen keine längeren Fußwege zum Parkplatz auf Dauer zumuten könne.

Verbote sind letzte Lösung

„Man muss ja nicht gleich mit Verboten arbeiten. Schließlich kann man auch prüfen, inwieweit mit Anfahrbügeln oder technischen Möglichkeiten die Bäume und ihre Wurzeln geschützt werden können und dennoch gleichzeitig ein Abstellen der Fahrzeuge möglich ist.“

