„So es ist vollbracht. Auch die letzte vermisste Klapperschlange konnte heute durch mich in der Wohnung sicher gestellt werden und befindet sich sicher in meiner Obhut. Großen Dank an das Ordnungsamt Potsdam für die, wie immer super Zusammenarbeit“, vermeldete am Montagabend der Brandenburger Reptilienexperte Marko Hafenberg von der Auffangstation in Schmerzke auf seiner Facebook-Seite das Ende einer mehrtägigen Jagd auf zwei von 16 Giftschlangen.

Marko Hafenberg in der Reptilienauffangstation "Das Terrarium" in Schmerzke Quelle: cg1

Bereits am Freitag, so erzählt Hafenberg der MAZ, war bekannt geworden, dass dem Besitzer von Giftschlangen in Potsdam aus seiner Privatwohnung zwei von 16 Giftschlangen entkommen seien. Der Mann hatte in dem Haus mit 84 Wohnungen Ottern, Klapperschlangen, Vipern aber auch Würgeschlangen in einer zweieinhalb Zimmerwohnung in der Potsdamer Waldstadt gehalten.

Aufgeflogen war das, weil der Besitzer gegenüber einer Nachbarin Freitag geäußert haben soll, dass mindestens eine seiner Schlange auf der Flucht sei. Als Samstag das Ordnungsamt, das den Profi Marko Hafenberg eilig hinzugezogen hatte, vor der Tür stand, wollte er von der Flucht nichts mehr wissen.

16 Giftschlangen standen auf der Liste

Fakt sei allerdings, dass laut der Tierbestandsmeldung des Halters 16 Schlangen auf diesen gemeldet seien, vor Ort aber nur 14 gefunden wurden. „Er begründet es damit, dass eine vor kurzem erst verstorben sei und die andere wahrscheinlich von einer anderen Schlange gefressen wurde“, erzählt Hafenberg.

Marko Hafenberg begrüßt seine Rosapelikane Camilla und Charles. Quelle: André Großmann

Abgeben musste er die Tiere trotzdem. „Die Tiere waren gesund und vernünftig gefüttert“, sagt Hafenberg. Aber sie waren nicht ordnungsgemäß gehalten. „Die Menschen im haus hat er quasi alle in Gefahr gebracht“, sagt Hafenberg.

Klare Regeln für Haltung von Reptilien

„Wer Giftschlangen hält, muss die Terrarien geschlossen halten, aber die Glasterrarien in seinem Schlafzimmer waren alle offen und auch nicht beschriftet.“ So können weder der Halter noch die Ämter wirklich nachvollziehen wo welche Schlange sich eigentlich befinden sollte.

14 Schlangen zogen dann Samstag von Potsdam um nach Brandenburg in die Tierauffangstation, die Hafenberg in Schmerzke betreibt und die bei Veterinären und allen Behörden vom Zoll bis zum Ordnungsamt einen guten Ruf genießt. Marko Hafenberg glaubte dem Schlangenhalter nicht. Und das Ordnungsamt glaubte Hafenberg.

Nachsuche erfolgreich

Und so wurde Montag eine Nachsuche organisiert. „Wenn man bedenkt, dass die beiden Schlangen seit Freitag Zeit hatten zu fliehen, ist der Radius für eine solche Suche ziemlich groß“, sagt Hafenberg. Ein Riss im DDR-Mauerwerk, ein Kabelschacht – und schon ist womöglich passiert.

Und Marko Hafenberg sollte Recht : So eine Wohnung werde nach einem klaren Schema abgesucht. Mit Erfolg. Eine etwa 40 Zentimeter lange Felsenklapperschlange „habe ich schließlich hinter einem Nachttisch entdeckt.“

Die „potenziell lebensbedrohliche Schlange ließ sich mit einem Schlangenhaken fangen“ und hat nun auch in der Havelstadt Quartier genommen. Die andere fehlende Schlange wurde ebenfalls in der Wohnung gefunden, war aber schon tot.

Kein offizieller Markt für Giftschlangen

Doch was passiert jetzt mit den Tieren? „Die werden wohl bei mir bleiben“, sagt der bekannte Experte. Nicht weil er den immer größer werdenden Bestand gern sein eigen nennt. Nein, die Giftschlangenvermittlung sei in der Bundesrepublik „sehr schwierig“. Dabei sei der Kauf häufig ganz einfach. 300 bis 400 Euro koste in der Regel eine Schlange und der Bezug sei viel leichter als man denke, klagt Hafenberg.

Von Benno Rougk