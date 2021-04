Brandenburg/H

Am Dienstagvormittag beobachtete ein Ladendetektiv, wie ein Mann in einem Geschäft in der Hauptstraße ein Parfum entwenden wollte.

Der Detektiv stellte den Dieb, als dieser gerade das Geschäft gerade verlassen wollte. Daraufhin schubste der Dieb den Detektiv zur Seite. Dieser fiel auf den Boden, aber konnte den Dieb trotzdem noch packen. Er hielt den Dieb solange fest, bis die Polizei gegen 9.45 Uhr am Tatort eintraf. Die Beamten nahmen die Personalien des 30-jährigen Brandenburgers auf, stellten das Diebesgut sowie weitere Spuren sicher und leiteten die Ermittlungen wegen einer Raubstraftat ein.

Von MAZ