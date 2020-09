Brandenburg/H

Ein Notarzt hat am Dienstag um 7.20 Uhr einen Brandenburger in eine Klinik einweisen müssen. Dieser war zuvor von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie er in einem Buswartehäuschen in Wilhelmsdorf an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll. Als Beamte vor Ort eintrafen, konnten sie nach Polizeiangaben keine strafbare Handlungen des Mannes ermitteln. Sie erteilten ihm einen Platzverweis.

Kurze Zeit später wurde der 30-Jährige in einem Supermarkt in der Nähe auffällig. Dort versuchte er, Schokolade im Wert von 2,99 Euro zu stehlen. Als Polizisten den Mann erneut kontrollierten, brüllte dieser rechte Parolen. Ein herbeigerufener Notarzt diagnostizierte eine psychische Ausnahmesituation des Mannes und wies ihn in eine Fachklinik ein.

Gegen den 30-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Ladendiebstahls und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

