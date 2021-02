Brandenburg/H

Die Mitarbeiter eines Supermarkts in der Neuendorfer Straße entdeckten am Freitagabend einen Ladendieb im Geschäft. Da der 53-Jährige keinen Ausweis vorlegen konnte, wurde die Polizei gerufen. Die Beamten konnten bei der Durchsuchung des Mannes zwar ebenfalls keine Ausweisdokumente feststellen, dafür machten sie einen anderen Fund.

Der 53-Jährige hatte betäubungsmittelähnliche Substanzen bei sich. „Dabei handelte es sich augenscheinlich um Cannabis-Blüten in einem kleinen Tütchen“, teilte Polizeisprecherin Sandra Kose am Sonntag mit. Die Betäubungsmittel wurden von den Beamten beschlagnahmt. Der verhinderte Ladendieb erhält nun Anzeigen wegen Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter in dem Fall.

Von MAZ