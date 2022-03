Brandenburg/H

Eine ihrer sechs Regionalkonferenzen will die Landes-CDU am 5. April in der Brandenburger Werft abhalten. Dort will die Partei „gemeinsam mit unseren Mitgliedern und unserem Landesvorsitzenden und Innenminister Michael Stübgen, den Landesvorstandsmitgliedern und Ministern Susanne Hoffmann und Guido Beermann sowie unserem Landtagsfraktionsvorsitzenden Jan Redmann über das Erreichte zu sprechen und gleichzeitig nach vorne zu schauen“. Das teilte die CDU am Dienstag mit.

Auf dem Landesparteitag der CDU Brandenburg im November 2019 hätten die Delegierten nicht nur den Koalitionsvertrag „Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit – Ein neues Kapitel für Brandenburg“ beschlossen, sondern auch vereinbart, dass zur Halbzeit der Regierungszeit der Kenia-Koalition Bilanz gezogen wird. Im Frühjahr 2022 sei es so weit, die Koalition aus SPD, CDU und Grünen ist zweieinhalb Jahre im Amt.

Von MAZonline