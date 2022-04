Brandenburg an der Havel: Lauter Knall und Einbruch in Geschäft in der Steinstraße

Brandenburg/H

Einbrecher stiegen am frühen Montagmorgen in ein Geschäft in der Brandenburger Steinstraße ein und stahlen aus dem Warenlager etliche Sachen. Das teilte die Polizei mit. Demnach ereignete sich die Tat um 1.37 Uhr.

Nach Polizeiangaben schlugen die Täter eine Schaufensterscheibe ein und brachen danach die Tür zu dem Lagerraum des Ladens auf. Ein Zeuge hörte den lauten Knall des zersplitternden Glases und rief die Polizei. Er beobachtete dann drei Männer, die aus dem Laden herausliefen und Diebesgut in ihren Fluchtwagen einluden. Anschließend fuhren sie mit dem silberfarbenen PKW davon.

Drei Männer fliehen vom Tatort in der Steinstraße in Brandenburg an der Havel

Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die drei Männer bereits geflohen. Die Beamten untersuchten den Tatort. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren in dem aufgebrochenen Geschäft.

Um welchen Laden in der Steinstraße es sich handelt, und was die mutmaßlichen Einbrecher gestohlen haben, gab die Polizei nicht bekannt. Deswegen ist auch die Summe des entstandenen Sachschadens noch unklar. Die Kripo in Brandenburg an der Havel hat den Fall übernommen und ermittelt.

