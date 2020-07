Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg an der Havel hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema Elektromobilität gezielt voranzutreiben. Deshalb hat die Stadt ein Elektromobilitätskonzept (EMK) für knapp 50.000 Euro erarbeiten lassen, das jetzt der Lokalpolitik vorliegt. Der Fraktionschef der Linken Andreas Kutsche hat sich mit dem Papier beschäftigt und ist unzufrieden: Ihm kommt der ÖPNV zu kurz. Mit Kutsche sprach für die MAZ Benno Rougk.

Er weiß, dass er mit seinen Vorschlägen in ein Wespennest sticht: Linken-Fraktionschef Andreas Kutsche. Quelle: Rüdiger Böhme

E-Mobilität im Alltag, Carsharing, Ladesäulen und E-Bikes – die Stadt soll sich – wenn auch langsam – auf neue Zeiten einstellen. Was halten Sie von dem jetzt vorliegenden Konzept?

Andreas Kutsche: Die Berichtsvorlage ist 109 Seiten stark, nur sieben Seiten umfassen den Öffentlichen Personennahverkehr. Darin beschrieben steht, dass sich unsere Stadt zum Ziel gesetzt hat, den ÖPNV aufzuwerten. Geschehen soll dies über ein bedarfsgerechtes Fahrtangebot sowie das Aufgreifen neuer Entwicklungen in die Fahrzeugtechnik. Doch was heißt das? Ist damit das Aufwerten des ÖPNV gemeint? Was muss geschehen, dass zum Beispiel vermehrt die Straßenbahn benutzt wird? Warum ist die Linie 6 nach Hohenstücken die fahrgastaufkommenstärkste Strecke? Doch wohl, weil sie durch ein Wohngebiet und somit sehr kundennah verläuft.

Eine Tatra-Straßenbahn mit Niederflur-Gondel der Verkehrsbetriebe fährt auf der Hauptstraße in Brandenburg an der Havel am Molkenmarkt vorbei - aufgenommen am 4. Februar 2020. Quelle: Heiko Hesse

Also Sie scheinen nicht zufrieden?

Brandenburg wird in den nächsten Jahren viele Brückenersatzneubauten bekommen. Eine davon ist die Brücke des 20. Jahrestages. Was mich persönlich verwundert ist, dass es keine Diskussion zur Brücke im Vorfeld in den Ausschüssen der SVV gibt. Mag sein, dass für den Bau der Landesbetrieb zuständig ist, der die Verantwortung vom Bund übertragen bekommen hat. Doch zumindest der Brückenneubau für die Straßenbahn wird in den Zuständigkeitsbereich der Stadt fallen. Dass wir uns an dieser Stelle einmischen sollten, versteht sich doch von selbst. Doch mir scheint es so, als ob wir abwarten, bis wieder einmal Tatsachen geschaffen worden sind. Um das klarzustellen: Der Linken geht es nicht um die Abschaffung der Linie 2! Es geht uns zunächst um ein Gedankenspiel, um eine Steigerung der Attraktivität des ÖPNV.

Das heißt konkret?

Ein Brückenersatzneubau für die Straßenbahn kostet sicherlich viele Millionen. Ein Kilometer Neubaustrecke doppelgleisig kostet ungefähr zehn Millionen Euro. Vielleicht gibt es noch Fördermaßnahmen dafür. Aber wenn wir auch in unserer Stadt die Verkehrswende wollen, warum denken wir nicht kreativ darüber nach, ob zum Beispiel der Streckenverlauf der Linie 2 nicht einen anderen Weg nehmen kann. Zumindest nachdenken sollte man darüber. Aus meiner Sicht besteht die Möglichkeit, nur einen schmaleren – also eingleisigen – Brückenkörper zu errichten, in dem eine Ringbahn mit Anschlussgarantie am Nicolaiplatz eingerichtet wird. Ich weiß, dass viele ehemalige Stahlwerker damals die Straßenbahn nutzten, um ins Stahlwerk zur Arbeit zu fahren. Heute existiert das Werk aber nicht mehr. Die jetzige Streckenführung der Linie 2 war aber sicherlich auch genau dafür ausgerichtet gewesen.

Ja, heute fahren nicht mehr Tausende mit der Straßenbahn ins Stahlwerk. Aber wie sähe eine Alternative aus?

Ich denke, für eine noch bessere Auslastung der Linie 2 muss die Strecke anders gestaltet werden. Die Streckenführung muss näher in den Wohnbereich der eventuell zukünftigen Nutzer rücken. Der Klingenberg hat wohntechnisch in den letzten drei bis fünf Jahren noch einmal zugelegt und an Charme gewonnen. Warum nicht die Straßenbahn zumindest eingleisig über den Klingenberg führen? Überlegenswert erscheint mir auch eine Streckenführung vom Nicolaiplatz durch die Vereinsstraße, die dann die B 1 quert und über die Klingenbergstraße, Friedrich-Engels-Straße und in der Magdeburger Landstraße zurück auf die alte Trasse führend Richtung „Stadion am Quenz“ geht.

Und die Vorteile wären?

Damit hätte man wohnortnah den Klingenberg und Teile des Quenz an die Straßenbahn angeschlossen. Auf dem von mir vorgeschlagenen Weg liegen mindestens zwei Schulen und die THB, zwei Gartensparten und Kleinbetriebe sowie eine Kita.

Sie wollen den Zentrumsring, also die B 1 queren, obwohl der Verkehr dort von zahllosen Ampeln sowieso schon immer wieder gestoppt wird?

Das Queren der B 1 und der Eisenbahnlinie sollten nicht die Problempunkte darstellen. Auf dem Görden ist die Bahnquerung doch auch kein Problem. Eine gegenzyklische Taktung wäre planbar. Die B 1 zu queren ist auch heute schon an dieser Stelle möglich.

Halten Sie Ihren Plan wirklich für realistisch?

Überlegenswert wäre es auf jeden Fall. Gerade jetzt, wo der millionenschwere Brückenersatzneubau vorbereitet wird und wir noch die Möglichkeit zu Veränderungen haben. Ob die Straßenbahn dort als Ringbahn fährt, ohne Brückenersatzbau oder ganz anders – wir Linken wünschten uns dazu eine offene Diskussion. Aber nur auf die individuelle Elektromobilität und den Individualverkehr zu setzen, wie es das Konzept ausweist, wäre zu kurz gedacht.

Von Benno Rougk