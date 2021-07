Brandenburg an der Havel: Loriots Waldmöpse bekommen endlich mehr Zuwendung

Brandenburg/H

Das „Waldmopszentrum“ in Brandenburg an der Havel befindet sich in schlechtem Zustand. Dabei wollen sich die Brandenburger mit dieser touristischen Attraktion vor dem großen Sohn ihrer Stadt verneigen. Vor Loriot.

Ehrenamtliche Stadtführer wie Helmut Matthies haben sich schon wiederholt an die STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft gewandt, die von der Stadt bezuschusst wird. Denn sie schämen sich vor den Gästen der Stadt.

STG: Äußerst unbefriedigend

In Sachen Waldmopszentrum haben wir zuletzt am 23. Juni die in der Verwaltung zuständige Abteilung (Fachbereich Kultur) einschließlich Fotodoku über den schlechten Zustand der Tafeln informiert“, berichtet Dirk Forberger für die STG. Der Zustand sei aus Sicht der Tourismusgesellschaft „äußerst unbefriedigend“.

Tim Freudenberg, der den Fachbereich Kultur im Rathaus leitet, bestätigt den „sich immer weiter verschlechternde Zustand des Waldmopszentrums“. Dies sei der Kulturverwaltung seit langer Zeit bekannt. „Mal ist die Zuwegung zugewachsen und regelmäßig wurde die Tafel beschmiert“, führt Freudenberg aus.

Dagegen gehe die Verwaltung „immer fallbezogen vor“, entweder durch außerplanmäßige Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung oder durch Beseitigung und Reinigung der Schmierereien.

Inzwischen sei der Zustand jedoch so schlecht, dass kleine Eingriffe und Reparaturen nicht mehr helfen. Tatsächlich ist auf der Infotafel an der Johanniskirche schon seit vielen Monaten nichts mehr zu entziffern.

Der Fachbereich Kultur hat im Frühjahr eine umfassende Bestandsaufnahme der Waldmöpse vorgenommen, nachdem diese als Schenkung Anfang des Jahres in städtischen Besitz wechselten., berichtet der städtische Kulturchef.

Drei Waldmöpse kaputt, einer gestohlen

Das Ergebnis: Neben der Infotafel gibt es drei beschädigte Waldmöpse und einen verschwundenen Waldmops. Vor einigen Wochen war diese Bronze gewordene Schöpfung des großen Satirikers in der Nähe des Pauliklosters gestohlen worden.

Die Beseitigung der Schäden soll nun ein großes Stück vorangehen mit der 3000-Euro-Spende des VfL Brandenburg. Wie in der vergangenen Woche berichtet, wurde dieser Betrag erzielt mit dem coronakonformen „Waldmops-Runs“.

Die Waldmops-Infotafel am Johanniskirchplatz gibt keine Informationen mehr her. Quelle: Rüdiger Böhme

Folgende Arbeiten sind geplant. Die Infotafel soll erneuert werden, und zwar sofort mit einer Notsicherung und Absperrung. Um die beschädigten Waldmöpse zu reparieren, hat Freudenberg Kontakt zur Urheberin der Waldmöpse, Clara Danke, aufgenommen. In dieser Woche wollen beide die Schäden begutachten.

Was den verschwundenen Waldmops angeht, wird ein anderer, etwas versteckter Mops vom Salzhofufer als Zwischenlösung in diesem Sommer umgesetzt.

Als Perspektive kündigt die Kulturverwaltung die „Neuplanung des Waldmopszentrums“ im nächsten und in den folgenden Jahren an. In einer umfangreichen und kostenintensiven Maßnahme wolle die Stadt dann Barrierefreiheit erreichen.

Vom Paulikloster weggemopst

Den gestohlenen Waldmops in der Neustädtischen Heidestraße möchte Freudenberg im nächsten Jahr mithilfe von Spenden ersetzen. Wie teuer all die Reparaturen sein werden, vermag der Fachbereichsleiter noch nicht zu sagen. Angebote werden erst eingeholt, wenn der Reparaturumfang feststeht.

Erste Finanzierungsquelle sollen die Spenden aus dem Waldmops-Run sein. Außerdem fließt Geld aus dem städtischen Haushalt, in dem die Unterhaltung von Kunstwerken im öffentlichen Raum vorgesehen ist.

Große Summen sind in diesem Topf jedoch nicht vorhanden. Freudenberg: „Das Jahresbudget wird nicht ausreichen, alle Maßnahmen in diesem Jahr finanziell zu stemmen.“

Von Jürgen Lauterbach