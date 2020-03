Brandenburg/H

Ab sofort kann die Glücksfee in der MAZ-Ticketeria in der Brandenburger Hauptstraße 8 zuschlagen. Ein neuer Lotto-Terminal macht es möglich – ganz ohne Tippschein und voll elektronisch. Zum Start des Angebots wurde extra Freitag der 13. März ausgewählt. „Damit haben wir jetzt in allen acht Ticketeria-Filialen der MAZ die Möglichkeit unseren Kunden Lotto anzubieten,“ sagt Kay Drohsin, der Leiter aller MAZ-Ticketerias.

Am neuen Lotto-Terminal wird voll digital getippt. Dafür wurde der spezielle Schreibplatz eingerichtet. „Hier können die Kunden digital ihren Tippschein ausfüllen, erhalten einen Beleg, den sie dann bei den Mitarbeiterinnen der Ticketeria bezahlen und dafür die obligatorische Spielquittung erhalten,“ sagt Lotto-Großkundenbetreuerin Stefanie van Humbeeck. So entfallen die großflächigen Wände mit den unterschiedlichen Lottoscheinen, wie sie aus herkömmlichen Lottogeschäften bekannt sind. Ansonsten sei alle genauso.

Zielgruppe für diese digitale Spielweise sind vor allem junge, technikaffine Leute, aber auch ältere Lottofreunde können so ihr Glück versuchen. Die Mitarbeiterinnen in der MAZ-Ticketeria liefern gern die nötige Unterstützung. „Für die Kolleginnen ist das System nichts neues. Wir hatten das schon zum Start unseres Geschäftes in der Sankt-Annen-Galerie, es aber nach kurzer Zeit wieder aufgegeben. Jetzt haben wir den Umzug in die Hauptstraße genutzt, um den Lotto-Terminal wieder einzurichten und unser Angebot zu erweitern,“ so Drohsin. Zum Start gab es für die Besucher der Ticketeria auch die Möglichkeit am Glücksrad zu drehen und so den einen oder anderen kleinen Preis gleich zum mitnehmen.

