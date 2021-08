Brandenburg/H

Die ersten 36 Medizinstudenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) haben ihr Studium abgeschlossen und feiern ihre Verabschiedung im Paulikloster. „Die Sonne scheint, das denken sich Veranstalter, wenn sie einen Meteorologen zum Moderator machen“, sagt Fernsehmoderator Karsten Schwanke vor 300 Gästen bei der Festveranstaltung.

Die jungen Assistenzärzte und Assistenzärztinnen sind die Ersten in Brandenburg ausgebildeten Humanmediziner und schreiben damit Geschichte. Der ehemalige Präsident der MHB Brandenburg Edmund Neugebauer lobte die Studenten und zitierte Theodor Fontane mit den Worten „Am Mute hängt der Erfolg“ und „Courage ist gut, Ausdauer ist besser. Ausdauer, das ist die Hauptsache“.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mut beim Studium

Diese Einstellung habe auch bei der Gründung der MHB im Jahr 2014 eine entscheidende Rolle gespielt. Neugebauer macht klar, dass die Absolventen und Absolventinnen des Brandenburger Modellstudiengangs Medizin Mut bewiesen, weil sie sich für ein Studium an einer frisch gegründeten, nicht etablierten Universität in einer Nicht-Metropol-Region entschieden haben. „Und Ausdauer, dass sie trotz der hiermit verbundenen Herausforderungen bis zum Ende durchgehalten haben“, sagt Neugebauer.

Dankesworte und Grußbotschaften verkünden der Ministerpräsident des Landes Brandenburg Dietmar Woidke (SPD) und die Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums Gabriele Wolter. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich zunächst angekündigt, war dann aber nur per Videobotschaft zu sehen.

Vier Absolventen im Brandenburger Klinikum

Vier Absolventen der MHB kommen als Ärzte ans Brandenburger Klinikum. So hat Victoria Dworok ihre sechsjährige Facharztausbildung gemeistert und gehört jetzt zum Team des Klinikdirektors „Innere Medizin“ Oliver Ritter. Bei dem Chefarzt und Hochschulprofessor will sie ihre Facharztausbildung in Innerer Medizin absolvieren und hofft, sich anschließend auch für die Kardiologie weiterqualifizieren zu können.

Neuer Chef für die MHB

Aktuell lernen an der MHB 396 angehende Mediziner und 180 Studenten im Studiengang Psychologie. Die Abschiedsfeier endet mit der Amtsübergabe des bisherigen MHB-Präsidenten Edmund Neugebauer, an den zukünftigen Chef Hans-Uwe Simon. Der Mediziner und Pharmakologe übernimmt am 1. September.

Die Absolventinnen Marie-Luise Flohr und Johanna Seiffert lassen ihr Studium im Paulikloster Revue passieren und finden mehrere spaßige Abkürzungen für die MHB. „Menschen haben Bock“, „Musste halt Bahnfahren“ oder „Manche hält’s in Brandenburg“, sagen sie.

Letzteres trifft auch auf die Iranerin Farnoosh Motazedian zu, die ihre erste Arbeitsstelle in der Kardiologie im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg antritt. Sie will aber in zwei bis drei Jahren nach Brandenburg an der Havel zurückkehren.

Von Heike Schulze, André Großmann