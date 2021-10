Brandenburg/H

„Einfach lächeln und winken.“ Mehr hatte ihm sein Kollege vor dem mysteriösen Termin nicht verraten. Nichts ahnend kam Mahdi Mohseni also am Mittwoch zur Verleihung der Auszeichnung „Azubi des Monats“ von der Handwerkskammer Potsdam. Die Presse, ja sogar das Fernsehen, war dort. Gerade noch auf der Baustelle stand Mohseni plötzlich in Arbeitskleidung und Sneakern im Rampenlicht.

Jeden Monat ehrt die Potsdamer Handwerkskammer eine herausragende Person in Ausbildung. Vorgeschlagen hatte ihn Dierk Lause, der Leiter von Mohsenis Ausbildungsbetrieb Haustechnik Brandenburg. Dort lernt der junge Afghane im dritten Lehrjahr Anlagenmechanik für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). Mit Biss und Ehrgeiz habe er für eine Lebensperspektive gekämpft und auf sich allein gestellt viele Herausforderungen gemeistert, heißt es in der Erklärung der Handwerkskammer Potsdam.

Bei Mahdi Mohsenis (Mitte) Ehrung als Azubi des Monats geht auch Dierk Lause(links), der Leiter seines Ausbildungsbetriebes, nicht leer aus. Andreas Körner-Stefens von der Handwerkskammer Potsdam überreicht Präsente. Quelle: Judith von Plato

„Ich bin immer noch aufgeregt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Azubi des Monats werde.“ Das lag wohl nicht nur an Mohsenis Bescheidenheit, sondern auch daran, dass er von der Auszeichnung vorher noch nie gehört hatte. Trotzdem ist dem 20-Jährigen seine Freude anzumerken. Er strahlt, blickt zu Boden und lässt die Fragen der Presse über sich ergehen.

Potenzial von Geflüchteten im Handwerk

Mit Mohsenis Auszeichnung macht die Handwerkskammer Potsdam auch auf das Potenzial von Geflüchteten im Handwerk aufmerksam. 250.000 Stellen blieben laut Zentralverband der Handwerkskammer deutschlandweit unbesetzt. 18.700 Ausbildungsplätze wurden 2020 im Handwerk nicht besetzt, zeigt eine Statistik des Bundesinstituts für Berufsbildung. Damit hat das Handwerk im Vergleich mit anderen Branchen das größte Nachwuchsproblem.

Von der Baustelle ins Rampenlicht: Mahdi Mohseni wusste vor der Ehrung nicht, dass er von der Handwerkskammer Potsdam als "Azubi des Monats" ausgewählt wurde. Quelle: Judith von Plato

Die Zahl unbesetzter Lehrstellen in Handwerksberufen habe sich seit 2009 vervierfacht. Angesichts des akuten Nachwuchsmangels werden mehr und mehr Betriebe auf Geflüchtete aufmerksam, die auf der Suche nach Perspektiven und Ausbildungsstätten sind. In der SHK-Branche hätten zwischen 60 und 70 Prozent der Auszubildenden einen Migrationshintergrund, so Andreas Körner-Steffens von der Handwerkskammer Potsdam.

Mit 15 Flucht aus Afghanistan

2016 flüchtete Mahdi Mohseni mit 15 Jahren allein aus Afghanistan. Dort gehört er zu der verfolgten Minderheit der Hazara. Seine fünf Geschwister und seine Mutter blieben in der Provinz Ghazni südwestlich von Kabul zurück. Als er 10 war, starb sein Vater in einem Autounfall. Danach war er als ältester Sohn für die Versorgung seiner Familie verantwortlich. Die Schule musste er deshalb nach nur einem Jahr abbrechen. Er arbeitete als Schäfer, Maurer und Schneider. Für seine Familie war gesorgt.

Doch schon bald begannen Drohungen gegen ihn und die Dorfgemeinschaft beschloss den 15-Jährigen zu seinem Schutz nach Europa zu schicken. Die Bedrohung war zu groß. Auf dem Landweg und mit einem Schlauchboot von der Türkei nach Griechenland floh er und erreichte schließlich Deutschland.

Ankunft in Brandenburg an der Havel

Von München aus wurde er in den Norden geschickt, in eine exotisch klingende Stadt, von der er noch nie gehört hatte: Brandenburg an der Havel. „Am Anfang konnte ich den Namen nicht mal aussprechen“, sagt er fünf Jahre später in fast akzentfreiem Deutsch. Brandenburg gefiel ihm auf Anhieb. „Hier hast du Einkaufsmöglichkeiten und du kannst die Natur genießen.“ Die perfekte Mischung. In nur drei Jahren lernte er Deutsch, holte seinen Schulabschluss nach und fand einen Ausbildungsbetrieb. Für die SHK-Anlagenmechanik entschied sich Mohseni nach einigen Praktika in unterschiedlichen Handwerkssparten.

Stolz präsentiert Mahdi Mohensi das T-Shirt von der Handwerkskammer Potsdam, das nur für ihn bestimmt ist. Er ist im Oktober Azubi des Monats. Quelle: Judith von Plato

„Er ragt einfach heraus: er ist klug und will mehr“, begründet Dierk Lause die Nominierung und kann seinen Stolz nicht verbergen. Der Azubi plant nach seinem Gesellen den Meister zu machen – am liebsten in Lauses Betrieb. Auch Lause bestätigt die Einschätzung der Handwerkskammer: „Ohne Leute aus dem Ausland kommen wir nicht aus. Wir laufen sonst sehenden Auges in eine Verkleinerung des Unternehmens – obwohl die Auftragslage ausgezeichnet ist.“ Es fehlt an qualifiziertem Personal und vor allem an Nachwuchs.

Von Brandenburg aus unterstützt Mohseni seine Familie finanziell – auch wenn das bei seinem Ausbildungsgehalt manchmal bedeutet, dass er sich keine Klamotten kaufen könne oder weniger esse. Sein größter Wunsch ist nach wie vor seine Familie nach Deutschland zu holen – seit der Machtergreifung der Taliban noch viel mehr. „Ich ging weg, weil ich Frieden suchte.“ Den hat er gefunden, seine Mutter und seine Geschwister noch nicht.

