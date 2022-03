Brandenburg/H

Zur Mahnwache gegen den Krieg haben die Stadt Brandenburg an der Havel und verschiedene Initiativen am Sonntagabend auf den Altstädtischen Markt eingeladen. Nach drei Mahnwachen an der Friedenswarte fand die Aktion erstmals vor dem Rathaus statt. Rund 150 Menschen waren dabei.

Zur Galerie Manche kamen mit Kerzen, manche mit Botschaften: Die Mahnwache gegen den Krieg vor dem Brandenburger Rathaus vereint viele Menschen mit unterschiedlichen Meinungen.

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) berichtete in seiner Ansprache davon, dass mittlerweile rund 550 Geflüchtete aus der Ukraine in der Stadt angekommen seien. Darunter hätten 100 in privaten Wohnungen Unterkunft gefunden. Scheller dankte allen ehren- und hauptamtlichen Helfern und versicherten ihnen die volle Unterstützung der Stadtverwaltung.

Als musikalische Umrahmung spielten Silke Rougk (Geige) und Jens Naumilkat (Cello) unter anderem „Imagine“ von John Lennon. Vereinzelt hatten Teilnehmende der Mahnwache Kerzen dabei.

Scheller hatte die Mahnwache auf den Altstädtischen Markt verlegen lassen, um älteren und gehbehinderten Leuten die Teilnahme zu erleichtern.

Von Heiko Hesse