Brandenburg/H

Erst einmal ist es eine gute Nachricht für Frauen in Brandenburg an der Havel, die an Brustkrebs erkrankt sind oder bei denen dieser Verdacht besteht. Falls niemand widerspricht, sind ambulante Mammografie-Untersuchungen in der Stadt bald wieder möglich.

Der sogenannte Zulassungsausschuss hat dem Gesundheitszentrum des städtischen Klinikums in seiner jüngsten Sitzung eine Zulassung für die kurative Mammografie zum 1. Mai erteilt. Das gibt Christian Wehry auf Anfrage bekannt, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB).

Seit dem vergangenen Jahr bemühen sich das städtische Universitätsklinikum und seine Tochtergesellschaft Gesundheitszentrum Brandenburg an der Havel darum,die ambulanten Brustkrebsuntersuchungen vornehmen zu dürfen. Dafür ist eine Genehmigung des genannten Ausschusses erforderlich, der aus Vertretern niedergelassener Ärzte und Krankenkassen besteht.

Widerspruch hätte aufschiebende Wirkung

Vor wenigen Tagen wurde die Zulassung für das Gesundheitszentrum zum 1. Mai 2022 erteilt, sodass die Versorgungslücke in Brandenburg an der Havel nach mehr als vier Monaten wieder geschlossen werden könnte.

Ganz so einfach ist das gleichwohl nicht. Denn innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zulassungsbescheides können laut Gesetz alle Verfahrensbeteiligten Widerspruch dagegen einlegen.

Im sogenannten „Mammobil“ - einer mobilen Röntgen-Praxis - macht eine Frau ein Brust-Screening. Quelle: Daniel Karmann/DPA

Die an dem Verfahren beteiligten Ärzte, die Krankenkassen und auch die KVBB sind zum Widerspruch berechtigt. Sollte tatsächlich Widerspruch eingelegt werden, habe er grundsätzlich aufschiebende Wirkung für die Tätigkeitsaufnahme durch das Gesundheitszentrum, erklärt KVBB-Sprecher Christian Wehry.

Womöglich entscheidet Berufungsausschuss

Über den Widerspruch würde dann der Berufungsausschuss zu entscheiden haben, ein paritätisches besetztes Gremium mit Vertretern aus Ärzteschaft und Krankenkassen und einem Vorsitzenden mit der Befähigung zum Richteramt.

Das städtische Klinikum wäre zwar bereit, in Geräte, Technik und Krankenhausräume zu investieren, um das ambulante Röntgen in der Frauenklinik zu etablieren. Auch eine qualifizierte Radiologin steht dafür bereit. Doch Geschäftsführerin Gabriele Wolter hat immer klar gemacht, dass ihr Haus nur dann Geld dafür in die Hand nehmen wird, wenn eine gesicherte, langfristige Perspektive besteht. Dazu ist nun der erste wichtige Schritt gemacht.

Die Situation in Brandenburg an der Havel

Zur Vorgeschichte: Zum Ende des vergangenen Jahres war die niedergelassene Radiologin Birgit Lipke, die über eine sehr lange Zeit hinweg jährlich 3200 bis 4000 Mammografien vorgenommen hat, wie angekündigt in den Ruhestand gewechselt.

Ihr Nachfolger in der Radiologie-Praxis hat andere Arbeitsschwerpunkte, sodass Ärzte ihre Patientinnen seither nicht mehr zur ambulanten Mammografie nach Brandenburg an der Havel überweisen können.

Die betreffenden Frauen müssen sich also außerhalb der Stadt um Termine bemühen. Das jedoch ist schwierig, weil die Nachfrage nach Mammografien überall sehr hoch ist.

Von Jürgen Lauterbach