Brandenburg/H

Zu einer gefährlichen Situation kam es am Donnerstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Neuendorfer Straße. Dort hatte ein betrunkener Mann zu intensiv in einen fremden Kinderwagen geschaut. Die junge Mutti bat den Unbekannten dies zu unterlassen. Daraufhin zettelte der Angesprochene einen verbalen Streit an. In der weiteren Folge zog der 45-Jährige plötzlich ein Brotmesser und bedrohte die Frau sowie andere Kunden.

Täter überwältigt

Polizisten konnten den Tatverdächtigen überwältigen. Er pustete sich auf 1,6 Promille. Schnell bemerkten die Beamten, dass sich der Störenfried in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Ein Notarzt wies den Mann in eine Fachklinik zur medizinischen Betreuung ein. Gegen ihn wird jetzt wegen einer Bedrohung ermittelt.

Von Frank Bürstenbinder