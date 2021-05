Brandenburg/H

Nicht weniger als 440 Böller hat ein aufmerksamer Passant am Mittwochabend in der Watstraße in Brandenburg an der Havel gefunden. Diese befanden sich an einem Kleidercontainer in insgesamt 110 Kleinpackungen. Der Mann meldete seinen Fund gegen 23 Uhr und übergab die Böller anschließend der Polizei. Die Beamten haben sie laut Bericht vom Donnerstag „fachgerecht verwahrt und anschließend vernichtet“.

Von MAZ