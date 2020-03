Brandenburg/H

Sexuelle Belästigung vor der Ladentheke: Ein Mann hat am Montagnachmittag eine Frau in einem Bäckergeschäft am Brandenburger Hauptbahnhof angegriffen. Der Unbekannte sprach die 52-Jährige zunächst nur an und verlangte von ihr einen Kaffee. Danach eskalierte die Situation. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 12.30 Uhr.

Der Mann habe die Frau bedrängt, ihm einen Kaffee zu bezahlen. Das habe die 52-Jährige jedoch abgelehnt. „Daraufhin soll die männliche Person auf die Geschädigte zugegangen und sie zunächst schmerzhaft in den Unterarm und dann noch in die Brust gekniffen haben“, berichtet Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Kripo ermittelt und sucht Zeuge

Die angegriffene Frau rief dann die Polizei. Eine Anzeige wegen Körperverletzung in Verbindung mit sexueller Belästigung wurde aufgenommen“, berichtet Wagner-Leppin weiter. Die Kripo ermittle jetzt in dem Fall. Sie gehe „nun ersten Hinweisen auf die Identität des Täters nach“, erklärte sie.

Fahndung nach dem Unbekannten

Nähere Angaben zu dem Verdächtigen machte die Polizei am Dienstag nicht. Möglicherweise haben die Beamten aber schon eine heiße Spur. Die Fahndung nach dem Unbekannten läuft. Die Ermittler würden jetzt weitere Zeugen des Vorfalls suchen, heißt es aus der Direktion West.

Hinweise an die Polizei in Brandenburg an der Havel unter 03381/5600 oder im Internet unter www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/hinweis

