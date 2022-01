Brandenburg/H

Unfassbare Szenen haben sich am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof in Brandenburg an der Havel abgespielt. Dort zerrte am Nachmittag ein Mann seine eigene Ehefrau quer über den Bahnhofsvorplatz.

Ehefrau schreit um Hilfe

Wie die Polizei am Montag mitteilte, schleifte der 69-Jährige die Frau gegen 16.15 Uhr zum nahen Parkplatz. Offenbar wollte er sie gewaltsam in das gemeinsame Auto verfrachten. Die Frau wehrte sich dagegen, sie schrie um Hilfe. Ein Polizist, der zufällig in der Nähe war, kam ihr zu Hilfe. Er forderte den brutalen Ehegatten mehrmals auf, von seiner Frau abzulassen und drohte den Einsatz von Pfefferspray an. Das interessierte den völlig in Rage befindlichen aggressiven Mann jedoch nicht, er zog und zerrte weiter an seiner Gattin.

Polizist setzt Pfefferspray ein

Wie die Polizei mitteilte, halfen dem Beamten umstehende Passanten dabei, den wild gewordenen 69-Jährigen von seinem Tun abzubringen und ihn zu bändigen. Der Polizist setzte dabei das Pfefferspray ein, weitere Beamte rückten an, um den Mann in Schach zu halten. Seine Frau wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Auslöser für das brutale Vorgehen dürfte die Kränkung der Eitelkeit sein: Wie die Polizei mitteilte, wollte seine Ehefrau „ihren zukünftigen Aufenthaltsort eigenständig bestimmen“. Gegen den 69-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und versuchter Freiheitsberaubung ermittelt.

Erst am Sonntagmorgen war in der Stadt ein Mann auf eine Frau losgegangen – dort sogar mit einem Messer.

Von Philip Rißling