Brandenburg/H

In der Tagespflege „Seniorenstübchen“ wurde am Donnerstag dem 10. Juni richtig gefeiert. Der Grund: Marianne Petzel ist 100 Jahre alt geworden. Ihren Geburtstag feierte sie mit den Pflegekräften und den anderen Senioren. Der Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes Brandenburg Björn Lukas überreicht zur Feier des Tages einen großen Blumenstrauß und eine Schachtel Pralinen. Was sofort auffällt: Die Dame wirkt keineswegs wie 100. Sie ist noch sehr agil, hat nur etwas Schwierigkeiten mit dem Gehör und den Augen.

Marianne Petzel besucht seit April 2019 die Tagespflege. Anfangs wollte sie gar nicht dort hin, wie sie erzählt. Ihr Sohn habe sie schließlich überredet. „Ich gehe gerne hierher, es ist einmalig schön“, erzählt sie heute. Mit den anderen Senioren versteht sie sich sehr gut, einige kannte sie schon von früher. Die Damen stammen größtenteils alle aus Brandenburg an der Havel und werden morgens zur Tagespflege gefahren.

Große Freude

Mit dem vielen Besuch und den Gratulationen ist Marianne Petzel ein wenig überfordert. „Ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Ich bin echt überrascht und habe gar nicht damit gerechnet.“ Als alle das Geburtstagslied „Alles Gute für Dich“ singen, bedankt sie sich plötzlich auf Englisch. Sie übt wohl regelmäßig, was man auch hört. Eine 100-Jährige die verständliches Englisch spricht, hat man nicht oft. Auch bei Björn Lukas, der ihr die Blumen überreicht, bedankt sie sich fröhlich: „Ich möchte mich hundert Mal dafür bedanken!“

Das Geheimnis des Alters

Dann kommt die wichtigste Frage des Tages – wie wird man eigentlich hundert Jahre alt? „Man muss aktiv bleiben, körperlich und geistig. Aber vor allem körperlich“, erzählt sie ihr Geheimnis. Wenn man sich einfach in einen Sessel setzt und kaum noch bewegt, wird man nicht so alt. Gute Ernährung ist auch ganz wichtig, erklärt das Geburtstagskind. Über die Pralinen freut sie sich dennoch. Vielleicht liegt das hohe Alter bei ihr auch einfach in den Genen. Ihre Mutter ist immerhin 92 Jahre alt geworden.

Ihr Leben lang war Marianne Petzel gemeinsam mit ihrem Ehemann begeisterte Regatta-Seglerin. Fast ihr halbes Leben haben sie so verbracht. Ganze 44 Jahre sind sie aktiv gesegelt. Die Abenteuer, die sie so erlebt hat, wird sie wohl nie vergessen. Und etwas brenzlig wurde es auch manchmal. 1961 etwa – im Jahr des Mauerbaus – sind sie während eines Gewitters vom Kurs abgekommen und in Richtung Glienicker Brücke getrieben. Nach dem Vorzeigen der Ausweise durfte das Duo aber seinen Weg fortsetzen.

Blindflug beim Kuchen schneiden

Den Kuchen anzuschneiden, gestaltet sich als kleine Schwierigkeit. Marianne Petzel soll immerhin selbst zum Messer greifen. „Ich sehe ja gar nichts“, beklagt sie sich scherzend. Trotz Hilfe einer Pflegerin sorgen sich Anwesende kurzzeitig um die Finger der Rentnerin. Die Pflegerin zieht extra eine Linie damit es einfach geht. Am Ende entsteht aber schließlich einer abgeschnittenes Stück Kuchen, wenn es auch ein wenig schief ist.

Der runde Geburtstagsfeier ist ein voller Erfolg und das Geburtstagskind hatte viel Spaß: „Das ist ein Tag, den ich nicht vergessen werde, an den werde ich noch lange denken.“

Von Julia Kazmierczak