Brandenburg/H

Die Mieten bei den Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften in der Stadt Brandenburg an der Havel sind in der jüngsten Vergangenheit geringfügig gestiegen. Das weist der gerade vorgelegte Marktmonitor 2020 des BBU aus.

Dem BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen gehören rund 340 Mitgliedsunternehmen in Berlin und dem Land Brandenburg an, darunter die großen Vermieter in der Stadt.

Die Brandenburger BBU-Mitgliedsunternehmen erzielten demnach Ende 2019 mit ihren rund 1300 Neuvermietungen eine durchschnittliche Miete von 5,56 Euro nettokalt pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat.

Das waren den Angaben zufolge 12 Cent mehr als 2018, eine Steigerung um 2,2 Prozent. Eine neu angemietete Wohnung in der Havelstadt habe damit durchschnittlich 334 Euro nettokalt im Monat gekostet, heißt es.

Bestandsmiete unter 5 Euro

Die durchschnittlichen Nettokaltmieten in den drei anderen kreisfreien Städten weichen davon ab. Erwartungsgemäß ist Potsdam mit 7,30 Euro deutlich teurer für Neumieter. Wer dagegen in Cottbus oder Frankfurt an der Oder neu einzieht, kommt mit 5,37 und 5,35 Euro nettokalt etwas günstiger davon.

Die Daten sollten relativ aussagekräftig sein, denn die BBU-Mitgliedsunternehmen im Land Brandenburg decken ungefähr 42 Prozent des brandenburgischen Mietwohnungsbestandes ab.

Die durchschnittlichen Bestandsmieten sind bei den großen Vermietern in Brandenburg an der Havel innerhalb eines Jahres um 9 Cent auf 4,96 Euro bis Ende 2019 gestiegen. So weist es die aktuelle BBU-Erhebung aus.

Unterer Rand der Skala

Damit liegt die Stadt ähnlich wie Cottbus und Frankfurt an der Oder am eher unteren Ende der Bestandsmieten-Skala im Land Brandenburg und auf jedenfalls günstiger als der Nachbarkreis Potsdam-Mittelmark mit durchschnittlich 5,86 nettokalt pro Quadratmeter oder gar die Landeshauptstadt mit 6,17 Euro.

Spitzenmiete bis zu 8,42 Euro

Die Durchschnittsmieten in den rund 14.500 vom BBU in die Berechnung einbezogenen Mietwohnungen in der Stadt können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Kaltmietzins auch in Brandenburg an der Havel sehr unterschiedlich ausfällt.

Die Spanne der Bestandsmieten reicht pro Quadratmeter von 4,28 Euro bis zu 8,42 Euro nettokalt – letzterer Wert nimmt sich im Vergleich zu den 11-Euro-Spitzenwerten in Oberhavel aber fast noch moderat aus.

Noch immer ziemlich hoch ist die Leerstandsquote von 14 Prozent in den Wohnungen der BBU-Unternehmen in Brandenburg an der Havel. Die ist immerhin gesunken, denn 2018 betrug sie 14,9 Prozent. Das sind himmelweite Unterschiede zu Potsdam (2,6 Prozent) und Potsdam-Mittelmark (2 Prozent).

Kein auffällig hoher Mieterwechsel

Nur in der Prignitz und im Landkreise Spree-Neiße liegt die Quote noch höher als in Brandenburg an der Havel. Cottbus und Frankfurt an der Oder haben dagegen mit 6,5 und 8 Prozent deutlich weniger leer stehende Wohnungen.

Als häufigsten Grund für Leerstand nennt der Dachverband Vermietungsschwierigkeiten, gefolgt von Mieterwechsel und Instandhaltung/Modernisierung.

Mieterwechsel passiert in der Stadt Brandenburg nicht auffällig häufiger als andernorts. Die Quote wird für das Jahr 2019 mit 7,9 Prozent angegeben. Im Vorjahr waren es 9,3 Prozent gewesen.

Weitere Daten des Verbandes BBU zum Wohnungsmarkt im Großraum Berlin-Brandenburg finden sie hier.

Von Jürgen Lauterbach