Brandenburg/H

Wenn Lukas Ohl eine Idee hat, hält ihn nichts davon ab, sie sofort in die Tat umzusetzen. Er springt vom Tisch auf, an dem er eben noch gemalt hat, und flitzt durch den Raum.

Acht Kilo Trockeneis ruhen gut verstaut in dem Küchenschrank des Einfamilienhauses in Kirchmöser-Dorf. Mit einer Grillzange befördert Lukas die Eisklumpen in eine Schüssel mit heißem Wasser: Gasförmiges Kohlenstoffdioxid steigt blubbernd auf.

„Als Lukas drei Jahre alt war, wurde uns gesagt, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt“, erinnert sich seine Mutter Nadine Ohl. Damals in Berlin bekamen sie die Diagnose: ADHS – eine Aufmerksamkeitsstörung. Zusätzlich entwickelten sich depressive Züge bei ihrem Sohn. Heute schreibt sie mit ADHS-Kindern gemeinsam Bücher. Ihr Ziel ist es, in Brandenburg an der Havel eine Beratungsstelle zu gründen.

Lukas nimmt ein Medikament gegen seine Konzentrationsschwierigkeiten

„Die Diagnose ist frech“, findet der 16-Jährige heute, „mit mir ist alles in Ordnung. Ich kann nur nicht so gut aufpassen.“ Deswegen bekommt Lukas Medikamente. „Lisdexamfetamindimesilat“ liest er von dem kleinen Döschen ab. Lange Wörter faszinieren ihn.

Brandenburg an der Havel: Viele Therapieformen ausprobiert

„Wir haben vier volle Aktenordner mit Diagnosen und Therapieplänen“, sagt Nadine Ohl. Von Ergo- bis Reittherapie kennt Lukas fast jede Behandlungsform. „Einen echten Therapie-Hasen“ nennt seine Mutter ihn. „Für eine Zeit war es sehr schwierig“, sagt sie, „manche Ärzte meinten er sei übertherapiert, andere haben neue Therapien empfohlen“.

Beim Malen kann der 16-jährige Lukas Ohl abschalten. Quelle: Franziska von Werder

Bis zur dritten Klasse besuchte Lukas eine reguläre Schule. Dort fand er sich nur schwer zurecht. Streit mit anderen Kindern bestimmten seinen Alltag. Lukas fühlte sich ausgegrenzt, im Unterricht passte er nicht auf.

Der 16-Jährige besucht das Schultz-Henke-Haus in Brandenburg an der Havel

Es folgte ein stationärer Klinikaufenthalt. Viereinhalb Jahre verbrachte Lukas dann „im Wald“, wie er selbst sagt, der Schultz-Henke-Einrichtung in Kade (Jerichower Land). Dort fand man einen Weg, wie sich Lukas entfalten konnte. Denn auf den Kopf gefallen ist der Junge ganz und gar nicht. Heute besucht er die lerntherapeutische Einrichtung des gleichen Träges in Brandenburg an der Havel und kommt nachmittags nach Hause.

Der Roman Soul Saver erscheint im Sommer Nadine Ohl hat mit ihrem Sohn Lukas das Buch „Soul Saver“ geschrieben, das im Sommer erscheinen wird. Erscheinen wird der Roman beim Verlagshaus Schlosser. „Das Amulett des Pfingstblütensterns“ ist der erste Roman von Nadine Ohl, den sie mit befreundeten ADHS-Kindern geschrieben hat. Es ist im März 2022 erschienen, hat 214 Seiten, kostet 19,90 Euro und ist im Buchhandel erhältlich: ISBN 978-3-7103-5139-6. Nadine Ohl betreibt auch einen eigenen Blog: www.filesbluememories.com

„Als er nach Kade musste, hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen“, gibt die Mutter zu. Rückblickend sei es aber positiv gewesen, dass Lukas so lange vollstationär in einer Einrichtung war. Noch vor wenigen Jahren wäre es nicht möglich gewesen, mit Lukas einen längeren Besuch zu empfangen, erzählt sie.

Lukas Ohl wird oft als Systemsprenger bezeichnet

Ein Ausflug, etwa in den Berliner Zoo, ist immer noch eine Herausforderung für Lukas. „Zu viele Menschen und zu viel Lärm mag ich gar nicht“, sagt er. Lukas ist lieber für sich. Malt mit Buntstiften oder programmiert Bilder am Computer. Wenn er etwas gefunden hat, das ihn interessiert, konzentriert er sich oft stundenlang darauf.

Systemsprenger ist so ein Wort, das für Lukas oft verwendet wird. Laut Definition gilt dies für Menschen, die sich nicht in den Unterricht und andere Systeme einfügen, sondern förmlich sprengen.

Sie sind ein gutes Team: Nadine Ohl liebt ihren Sohn. Quelle: Franziska von Werder

Nadine Ohl wünscht sich ein besseres System, wo auch Kinder wie Lukas einen Platz finden und sich Zeit für sie genommen wird. „Ich habe mich so machtlos gefühlt“, sagt sie. Sie wusste nicht wohin. Mit sich selbst – und mit ihrem Sohn.

Nadine Ohl schreibt mit ADHS-Kindern Bücher

Heute sind die beiden ein gutes Team und teilen die Leidenschaft für verrückte Ideen. Die gesamte Küche mit Trockeneis auslegen, ist nur ein Beispiel. Es sei wichtig, dass Lukas einen Schulabschluss macht. „Ob er das mit 18 oder 20 schafft, spielt für mich keine Rolle“, sagt Nadine Ohl, „Hauptsache, er macht einen, um einen Job zu finden, mit dem er zufrieden ist“.

Über ihre Erfahrungen der vergangenen Jahre hat Nadine Ohl ein Buch geschrieben: „Das Amulett des Pfingstblütenpferds“ ist eine Liebesgeschichte, die aus den Ideen der ADHS-Kinder entstanden ist.

Eine Beratungsstelle für ADHS-Kinder in Brandenburg an der Havel

„Durch den Aufenthalt in der Asklepios-Klinik haben wir viele Freundschaften mit anderen Familien geknüpft“, berichtet Ohl. 50 Verlage hat sie angeschrieben, bis die Geschichte zur Veröffentlichung angenommen wurde. „Ich gebe nicht so schnell auf“, sagt Nadine Ohl.

Sie arbeitet bereits an ihrem nächsten Buch, das sie mit Lukas geschrieben hat. „Soul Safer“, wird es heißen, eine fantasievolle Geschichte, in der Lukas seinen Gefühlen Ausdruck gibt. „Irgendwann ist Lukas 18 und will sein eigenes Leben leben. Das Buch hat uns noch einmal diesen Moment zwischen Mutter und Sohn gegeben“, sagt Ohl.

Ihr großer Traum: Mit Lukas im Sommer gemeinsam auf eine deutschlandweite Lese-Tour gehen. Online kann man es schon lesen. Nun muss nur noch der Druck folgen.