Die Hälfte seines noch jungen Lebens hat der Brandenburger Tobias Öchsle (33) als Schüler, Dozent und künstlerischer Leiter an der Wredowschen Zeichenschule verbracht. Und nun ist er seit einigen Tagen sogar dort Direktor. Nun sitzt er auf einem Posten, den er seit 1946 nicht mehr gab.

Zum Hintergrund: Vor einigen Monaten hatte die Wredow-Stiftung Stelle des Direktors der Wredow-Kunstschule öffentlich ausgeschrieben. Damit sollte garantiert werden, dass nicht nur eine künstlerische Leitung erfolgt, sondern die Leitung einer bedeutenden Brandenburger Kunsteinrichtung in Gänze erfolgt, lässt Wredow-Geschäftsführer Klaus Lietze verlauten.

Eröffnung der Kunstschule Plaue in der Kita Plaue Spatzen mit der Erzieherin Kerstin Öchsle, Tobias Öchsle und der Dozentin Jessica Dörhöfer (v.l.) Quelle: Maloszyk Volkmar

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist und Auswertung der Unterlagen fiel jetzt die Wahl auf Tobias Öchsle. Der ist nun wirklich kein Unbekannter im Haus. Öchsle war selbst 16 Semester Schüler an der Wredow-Kunstschule. Dozenten wie Ana Finta, Dietmar Block, Jan Beumelburg oder Heike Burgemann haben ihn neben anderen künstlerisch geprägt. Und so lag es auf der Hand, dass der junge Mann nach dem Abitur am Saldern- Gymnasium in Hamburg studierte und 2013 den Abschluss Bachelor of Fine Arts erwarb.

Auf eigenen Füßen

Danach kehrt er zurück in seine Heimatstadt, nimmt sich ein kleines Atelier in der Steinstraße und später am Packhof und hofft von der Kunst leben zu können. Denn, so fragt er damals: „Wenn ich kellnere oder Spargel stechen gehe, wo bleibt dann die Zeit für die Kunst?”

Die Ausstellungen der Kunstschule ziehen stets zahlreiche Besucher an. Quelle: J. Steiner

Irgendwann erinnert er sich seiner Wurzeln und wird Dozent und später 2015 künstlerischer Leiter beim Wiederaufbau der Wredow-Kunstschule und bleibt dies bis zum Jahr 2018. Wieder zieht es ihn nach Hamburg, wo er nun an der Hochschule den „Master Fine Arts“ ablegt. „Als Bachelor war ich künstlerischer Leiter, nun als Master Direktor“, sagt er gut gelaunt im Gespräch mit der MAZ.

Ein Jahr Probezeit

Es ist vorerst ein Engagement auf Zeit, wie Lietze schreibt: Tobias Öchsle hat nun zwölf Monate Zeit, „unter Beweis zu stellen, dass er die Wredow-Kunstschule nicht nur verwaltet, sondern sie vielmehr mit seinem künstlerischen Sachverstand beseelt und die Einrichtung als Brandenburger Traditionsintuition erfolgreich weiter in die Zukunft führt.“ 2021 werde dann das Kuratorium der Stiftung entscheiden, ob der Direktor an der Wredow-Kunstschule zukünftig auch „unbefristet den Namen Tobias Öchsle trägt.“

Seit 2015 schreibt dieser Einrichtung das Gesetz zur Förderung der Kunstschulen im Land Brandenburg einen künstlerischen Leiter vor. Überraschend hatte sich die Stiftung erst vor wenigen Wochen vom bisherigen künstlerischen Leiter Urban Luig getrennt.

400 Schüler in der Ausbildung

Das gesamte Konstrukt von Stiftung, Schule und Sammlung ist nicht leicht zu durchschauen. Fakt ist: Öchsle soll nun das Haus als Direktor künstlerisch und inhaltlich prägen und die 16000 Exponate umfassende Sammlung ins Bewusstsein der Stadt zurück führen.

Die Schule selbst ist auf einem guten Weg. In Kunstkursen gehen fast 400 Schüler einer Ausbildung nach, mit vielen Einrichtungen der Stadt und dem Landkreis bestehen Kooperationsverträge und neuerdings wird in den n Ateliers im Wredow-Haus das Landesprogramm „Klasse Kunst“ beispielsweise mit der Fontane-Grundschule praktiziert.

Die Zeit war reif

„Die Zeit war reif, jetzt wieder dort anzusetzen, wo 1946 Wilhelm Posorek gezwungen war ein Stück Brandenburger Tradition zu begraben“, sagt Lietze mit Blick auf den neu besetzten Direktorenposten. Direktor Wilhelm Posorek musste 1946 die Kunsteinrichtung an die Sowjetische Armeeadministration übergebe.

Die Wredow-Kunstschule als Einrichtung der Wredow-Stiftung, wurde 1883 vom Ehrenbürger und Bildhauer Prof. August Julius Wredow gegründet. Im Zweck der Stiftung hieß es schon damals, „das Interesse an der Kunst in weiten Kreisen der Bevölkerung durch eine eigene schöpferische, praktische Betätigung zu fördern.“

Umfassende Kunstsammlung

Seine Ausführenden waren der 1. Zeichenlehrer für den Unterricht an der Wredowschen-Zeichenschule und Bibliothekar zur Wahrung und Pflege der sehr umfangreichen historischen Kunstbibliothek sowie einer umfassenden Kunstsammlung. Bald nach dem Tod von Wredow wurde die Stelle des 1. Zeichenlehrers in den „Direktor der Zeichenschule“ umgewandelt. Der erste Direktor war August Köpke (1895-1911).

Es folgten weitere honorige Personen der Brandenburger Kunstszene als Direktor, die die Kunstschule weit über die Stadtgrenzen hinaus zu hohem Ansehen verhalfen. In diese Reihe honoriger Zeitgenossen reiht sich nun Tobias Öchsle ein.

Von Benno Rougk