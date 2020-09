Brandenburg/H

Am Donnerstagmorgen ist es wieder soweit: kurz nach Sonnenaufgang werden die Mitarbeiter der gemeinnützigen Lebenshilfe Werkstatt Brandenburg den Hochbehälter der Brawag auf dem Marienberg erklimmen, um auch in diesem Jahr den Wein zu lesen. Seit 2014 ist der höchste Punkt der Stadt Brandenburg wieder ein Weinberg.

Im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau 2015 in der Stadt hatte die Wasser- und Abwassertochter Brawag die jahrhundertealte Tradition des Weinanbaus in der Stadt Brandenburg wiederbelebt und auf dem Marienberg ein Weinberg errichten lassen.

Der Weinberg auf dem Brandenburger Marienberg erstrahlt in einem saftigen Grün. Quelle: Norman Giese

Zunächst wird am Donnerstag mit der Solaris-Rebe begonnen. Vor allem der August mit seinen hohen Temperaturen und vielen Sonnenstunden ließ die zahllosen Trauben ein Mostgewicht von mehr als 100 Grad Öchsle erreichen – und das bei guter Säure von 7,5 Gramm je Liter. Diese Werte versprechen wieder ein ausgewogenes Süße-Säure-Verhältnis, das den Wein frisch und spritzig werden lässt, hofft Brawag-Sprecherin Heike Beckmann.

Der Johanniter - die Trauben der zweiten Rebsorte, die auf dem Marienberg wächst, darf noch ein wenig reifen, bevor die Trauben geschnitten und zur Verarbeitung nach Werder gebracht werden.

Gute Ernte erwartet

„Wir werden großartige Trauben ernten und erwarten wieder einen hervorragenden Jahrgang des Marienbergwassers“, sagt Uwe Müller, der Geschäftsführer der Brawag. Es war vor acht Jahren Müllers Idee, für die Buga einen Weinberg zu bauen, der dann lange Bestand haben soll. Der Brawag-Chef holte sich seinerzeit Experten aus den besten Weinbaulagen der Republik und ließ diese den Weinberg anlegen.

Ein wenig Wehmut begleitet Müller am Donnerstag, wenn die Weinernte beginnt. Denn es ist der letzte Jahrgang, den er vor seinem Ruhestand zu verantworten hat,. Doch Müller ist sich sicher, dass der Weinberg auch bei seinem Nachfolger Gunter Hasse in besten Händen ist. „Von Pilzerkrankungen, Milben und allzu viel Vogel- oder Wespenfraß blieben wir auch in diesem Jahr verschont, so dass die Trauben ungestört reifen konnten“, freut sich Uwe Müller.

Müller rechnet mit 6000 Flaschen

Was die Menge anbelangt, so ist mit etwa sieben Tonnen Trauben zu rechnen, aus dem die Havelland–OWS GmbH in Werder mehr als 6000 Flaschen abfüllen dürfte. Es ist die sechste große Lese der insgesamt 3300 Reben, die auf dem Marienberg gesetzt wurden.

Bei knapp 10Euro pro Flasche ist der Weinanbau für die Brawag inzwischen durchaus auch ein ertragreiches Geschäft. Ins Detail will Müller nicht gehen, beteuert aber, dass die Einnahmen deutlich über den Ausgaben für Lese, Weinbergpflege und Weinherstellung liegen.

Von Benno Rougk