Brandenburg an der Havel: Musiker mit Corona infiziert

Brandenburg/H

Das ursprünglich für den 1. April geplante Sonderkonzert der Reihe „Offene Fenster“ muss um zwei Wochen verschoben werden. Christian Grosch, einer der Musiker, teilte am Mittwoch mit, dass er Corona-positiv sei.

Als neuer Termin für das Improvisationskonzert mit Christian Grosch und Mohamad Fityan ist Karfreitag, 15. April, um 19 Uhr vorgesehen. Das Konzert finde im Saal des Interkulturellen Zentrums am Gotthardtkirchplatz 10 statt, heißt es weiter.

Jazzpianist Christian Grosch veranstaltet seit dem ersten Lockdown im Mai 2020 regelmäßig Improvisationskonzerte in der Brandenburger Altstadt. Es erklingen freie Improvisationen und Kompositionen, zu hören im Moment ihres Entstehens. Neu in diesem Jahr sind die Sonderkonzerte „Offene Fenster International“ und „Offene Fenster In Contact“.

Nun werde also zum 15. April der international bekannte Nay- und Kawalaspieler Mohamad Fityan in die Havelstadt kommen und auf seinen arabischen Bambusflöten mit Christian Grosch (Flügel und Percussion) in den musikalischen Dialog treten. „Dabei treffen nicht nur Musiktraditionen ihrer jeweiligen Heimatländer aufeinander, sondern auch die individuellen Hör- und Musizier-Erfahrungen der beiden Musiker, die von Klängen und Rhythmen unterschiedlichster Kulturen der Welt geprägt sind“, schreibt Grosch.

Musiker Mohamad Fityan. Quelle: promo/Andy Spyra

Mohamad Fityan, geboren 1984 in Aleppo, studierte von 2004 bis 2009 an der Musikhochschule in Damaskus und war von 2003 bis 2013 Solist des Syrian Orchestra und der Syrian Jazz Big Band. Seit seiner Flucht im Jahr 2014 lebt er in Deutschland, wo er in zahlreichen Orchestern als Solist, wie den Berliner Symphonikern, dem Brüsseler Jazz Orchester und der Bayerischen Philharmonie, in Erscheinung getreten ist. Über Rundfunk, Fernsehen und das Internet erreiche er ein immer größer werdendes Publikum.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden für die Musik und die Konzertreihe sind erbeten. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen des Landes Brandenburg.

Von MAZonline