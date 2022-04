Brandenburg/H

Am 20. April 1945 öffnet sich die Zellentür von Leon Sowinski. Der polnische Zwangsarbeiter ist vom Volksgerichtshof wegen seiner Beteiligung am Widerstand gegen das NS-Regime zum Tode verurteilt worden. Ein Justizbeamter betritt seine Zelle und verkündet, dass die Vollstreckung der Todesstrafe unmittelbar bevorsteht.

Am gleichen Vormittag heulen in Brandenburg an der Havel die Sirenen, wenig später fallen die ersten Bomben. Der Luftangriff der US Air Force zerstört weite Teile der Stadt, über 1100 Menschen kommen ums Leben. Trotz des Bombardements und obwohl die deutsche Niederlage nur noch eine Frage von Tagen ist, lässt die NS-Justiz bis zuletzt weiter Gefangene hinrichten. Am 20. April, um 14.52 Uhr stirbt Leon Sowinski unter dem Fallbeil. Mit ihm werden 27 weitere Männer ermordet.

Sonderausstellung in Brandenburg an der Havel

Unter den Opfern des Luftangriffs sind viele Zuchthaus-Gefangene, die in den zahlreichen Brandenburger Rüstungsbetrieben Zwangsarbeit leisten müssen. Auch bei den Räumungsarbeiten in der zerstörten Stadt werden Häftlinge eingesetzt. Sie beseitigen Trümmer und entschärfen Bomben. Der Splitter einer amerikanischen Fliegerbombe, die 1945 auf Brandenburg fiel, ist jetzt in der neuen Sonderausstellung „Bruchstücke ‘45“ der Gedenkstätten Brandenburg an der Havel zu sehen.

Das Exponat versinnbildlicht das Anliegen der Ausstellungsmacher, das Zuchthaus nicht losgelöst vom Rest der Stadt, sondern als integralen Bestandteil derselben zu betrachten. Dieses Leitmotiv setzt sich in den Ausstellungskapiteln über die Zeit nach der Befreiung fort. Es wird gezeigt, dass es vor allem dem Engagement der ehemaligen Gefangenen selbst zu verdanken ist, dass die Erinnerung an die NS-Verbrechen in der Stadtgesellschaft nach dem Krieg lebendig blieb.

Das historische Foto zeigt die Guillotine aus dem Zuchthaus Brandenburg-Görden bei der öffentlichen Zurschaustellung am Trauerberg in Brandenburg an der Havel im Jahr 1945. Quelle: Friedhelm Hoffmann

So wurde noch 1945 die berüchtigte Guillotine vom Görden in die Innenstadt geschafft und dort zeitweise öffentlich ausgestellt, um den Einwohnerinnen und Einwohnern die Gräueltaten des NS-Regimes bildlich vor Augen zu führen.

Ausstellungstafel am Trauerberg in Brandenburg an der Havel

An dieses Ereignis erinnert jetzt auch eine Ausstellungstafel am Brandenburger Trauerberg. Sie ist im Rahmen eines studentischen Projekts entstanden, das Teil der Ausstellungskonzeption ist. Die Tafel trägt die Geschichte des Gördens zurück in die Stadtmitte und ist als Ergänzung zur „Bruchstücke“-Ausstellung in der Gedenkstätte in der Anton-Saefkow-Allee 38 gedacht.

Den Ausstellungsmacherinnen war es wichtig, sich nicht auf das Datum der Zuchthausbefreiung am 27. April zu beschränken, sondern das gesamte Jahr 1945 in den Blick zu nehmen.

Hierzu gehören auch die Verbrechen in der Endphase der nationalsozialistischen Diktatur: In der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 1945 erschießen Gestapo-Beamte im Zuchthaus Sonnenburg (heute: Słonsk, Polen), unter dem Eindruck der vorrückenden Sowjetarmee, 819 Häftlinge. Überlebende, die mit Gefangenentransporten aus Sonnenburg ins Zuchthaus Brandenburg-Görden gelangen, berichten von dem Blutbad. Bis zu ihrer Befreiung leben die dortigen Gefangenen in der ständigen Angst, einem ähnlichen Verbrechen zum Opfer zu fallen.

Ausstellung läuft bis zum 9. Oktober

Das Kapitel zu Sonnenburg macht zudem deutlich, dass sich die Ereignisse in Brandenburg an der Havel nicht isoliert betrachten lassen. Die Ausstellung ist mehr als eine Stadtchronik, sondern Teil eines landesweiten Ausstellungsprojekts der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. In insgesamt fünf lokalen Teilausstellungen, die auf die verschiedenen Gedenkstättenstandorte der Stiftung verteilt sind, zeigt „Bruchstücke ‘45“ auf, wie unterschiedlich die Erinnerungen sind, die an das Jahr 1945 geknüpft sind.

Die Ausstellung in der Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden ist bis zum 9. Oktober zu sehen. Sie wird am 24. April, im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jahrestag der Befreiung des Zuchthauses, eröffnet. Zu diesem Anlass wird auch eine Videobotschaft von Christian Sowinski gezeigt. Der Sohn des hingerichteten Leon Sowinski kann aus gesundheitlichen Gründen leider nicht persönlich anreisen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um vorherige Anmeldung unter Tel. 033 81/793 51 12 oder -113 oder per E-Mail an anmeldung-brb@stiftung-bg.de wird gebeten. Die Ausstellung „Bruchstücke ’45“ läuft vom 24. April bis zum 9. Oktober in der Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden. Geöffnet ist donnerstags und freitags von 13 bis 17 Uhr, sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Die Einweihung der Gedenktafel am Trauerberg ist für Freitag, 29. April, um 11 Uhr geplant. Hier ist keine Voranmeldung notwendig.

Von Maximilian Vogel