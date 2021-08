Brandenburg/H

Die Sorge um den 17 Jahre alten Jugendlichen bleibt, der am frühen Samstagabend mit schweren Kopfverletzungen am Salzhofufer aufgefunden wurde und im Städtischen Klinikum behandelt wird.

Die Polizei meldete am Sonntag, dass sein Gesundheitszustand ernst sei. Nach MAZ-Informationen befindet sich der junge Mann auch zwei Tage nach der mutmaßlichen Attacke noch in einem kritischen Zustand. Er liegt auf der Intensivstation. Die Kriminalpolizei führt in dieser Sache intensive Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, teilt Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin an diesem Montag auf Anfrage mit. Diese Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf erfolgreich

Infolge des Zeugenaufrufs der Polizei sind nach ihren Angaben Hinweise eingegangen, durch die zwei unabhängige Zeugen namentlich bekannt gemacht werden konnten. Diese beiden Zeugen sollen nun im Rahmen der Ermittlungen befragt werden. Davon erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise, um wen es sich handelt bei einem oder bei womöglich auch mehreren Tatverdächtigen.

Schwere Kopfverletzungen

Zum derzeitigen Gesundheitszustand des schwer verletzten Jugendlichen macht die Polizei am Montag keine Angaben. Wie am Vortag berichtet, wurde ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus dem Amt Wusterwitz am Samstag gegen 19.40 Uhr etwa in Höhe des Zugangs zum Humboldthain mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden.

Wer Hinweise geben kann, sollte sich an die Polizeiinspektion in Brandenburg unter Telefon 03381/5600 melden oder an die Internetwache wenden: www.polizei.brandenburg.de.

Von Jürgen Lauterbach