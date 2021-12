Brandenburg/H

Über ein „verspätetes Weihnachtsgeschenk“ (Udo Geiseler) können sich die rund 6400 Einwohner von Kirchmöser und Plaue freuen. Denn mit dem ab 3. Januar auf der Buslinie E zwischen Plaue-Gartenstadt und Bahnhof Kirchmöser verkehrenden Stadtteilbus rücken die weitläufigen Ortsteile ein Stück näher zusammen.

Am 30. Dezember wurde das neue Verkehrsangebot offiziell eingeweiht. Rund 30 Besucher lauschten den Lob- und Dankesreden von Verkehrsbetriebe-Chef Jörg Vogler, Oberbürgermeister Steffen Scheller, der Ortsvorsteher Carsten Eichmüller und Udo Geiseler sowie des Landtagsabgeordneten Udo Wernitz, der ebenfalls aus Brandenburg an der Havel stammt.

Der weiße MAN-Bus mit 34 Sitzplätzen wird vorerst nicht in den VBBr-Farben über die Straßen rollen. Quelle: Moritz Jacobi

Auslastung während der Testphase entscheidend

VBBr-Geschäftsführer Jörg Vogler. Quelle: Moritz Jacobi

„Wir nennen ihn Pendel“, sagt Plaues Ortsvorsteher Udo Geiseler über den weißen MAN-Bus, „in Anlehnung an die historische ÖPNV-Anbindung zwischen Kirchmöser und der Stadt Brandenburg.“ Er ruft die Bürger auf, den Bus rege zu nutzen, denn die Linie wird zunächst in der Testphase betrieben.

Damit sich der Betrieb langfristig rentiere, müssten pro Fahrt durchschnittlich sechs Fahrgäste den Stadtteilbus nutzen, so Geiseler. „Lassen Sie das Auto stehen, nehmen Sie ruhig auch mal den Bus, um etwa zum Rewe zu fahren“, regt Jörg Vogler deshalb an. „Und melden Sie uns gern Ihre Erfahrungen als Fahrgäste, sowohl positive als auch negative.“

Limitierte Gutscheine für Ortsansässige

Plaues Ortsvorsteher Udo Geiseler unterzeichnet die limitierten Gutscheine. Quelle: Moritz Jacobi

Die Verwaltung hatte die Linie bereits im Wirtschaftsplan für 2022 vorgesehen. Der zügigen Beschaffung durch die VBBr ist es zu verdanken, dass der weiße MAN-Bus bereits ab Januar auf Brandenburgs Straßen rollt, deutlich früher als ursprünglich angenommen.

Als Anreiz für die neue Linie sind über die Ortsvorsteher 100 Gutscheine erhältlich, mit denen Einwohner von Plaue und Kirchmöser das Umweltticket der VBBr für stark vergünstigte 239,40 Euro (statt 399 Euro) erwerben und ein Jahr lang nutzen können.

Jörg Vogler betont, dass die Stadtteilbus-Klappe neben einer großen auch zwei kleine Fliegen schlägt. „Die große ist die Anbindung an den RE1, die kleinen sind die Mobilität innerhalb der beiden Ortsteile und der morgendliche Schülerverkehr.“

Die wichtigsten Infos zum neuen Stadtteilbus Zusätzlich zur regulären Buslinie E verkehrt der Stadtteilbus von Montag bis Freitag zehn Mal täglich zwischen Plaue-Gartenstadt und Bahnhof Kirchmöser. Zwischen 9 und 11 Uhr sowie 14 und 18 Uhr sichert der Stadtteilbus den Anschluss vom RE1 in Richtung Magdeburg zur Minute 07. Da der Bus planmäßig zur Minute 20 fährt, ist für zeitlichen Puffer bei Zugverspätungen gesorgt. Ab Plaue-Gartenstadt um 6.57, 8.04*, 8.57, 9.41*, 10.40, 13.55*, 14.55, 15.55*, 16.55 und 17.55* Uhr. Ab Bahnhof Kirchmöser um 7.43, 8.36, 9.20, 10.20, 11.18*, 14.20*, 15.20, 16.20*, 17.20 und 18.20* Uhr. Fahrten mit * halten zusätzlich an der neuen Haltestelle Chausseestraße-B1.

Buspatinnen gewürdigt

Um letzteren zu Stoßzeiten geordnet durchzuführen, haben mit Karola und Melanie Schulz zwei engagierte Ordnungshelferinnen die „Buspatenschaft“ in der regulären Buslinie E inne. Mutter und Tochter wurden für ihr Ehrenamt mit Blumensträußen und Einkaufsgutscheinen gewürdigt.

Und mit reichlich Applaus, „denn was die beiden hier jeden Morgen leisten, ist richtig wertvoll“ wie Udo Geiseler bekennt. Mit der neuen Linie würden aber auch weitere Buspaten gebraucht, so der SPD-Politiker. Wer sich ehrenamtlich als Ordnungshelfer im Schülerverkehr einbringen möchte, erhält dafür ein eigenes Ticket von den Verkehrsbetrieben.

Oberbürgermeister Steffen Scheller bei der Einweihung der neuen Stadtteil-Buslinie in Kirchmöser. Quelle: Moritz Jacobi

Jungfernfahrt mit Sightseeing-Bonus

Die Bürger zeigen sich vom neuen Angebot begeistert. „Ich find’s toll, dass hier auch mal was passiert“, bringt es eine Dame auf den Punkt, die sich der kostenlosen Jungfernfahrt im neuen Bus angeschlossen hatte. So mancher Fahrgast hätte wohl nicht gedacht, dass er in die hintersten Winkel von Plaue und Kirchmöser einmal mit dem Bus fahren würde.

Einige Randlagen der Ortsteile wie etwa die Chausseestraße sind damit erstmals durch eine ÖPNV-Nahverbindung erschlossen. Während Busfahrer Henry den neuen Bus zum ersten Mal vom Görneweg zur Gränertstraße lenkte, vermittelten Udo Geiseler und Carsten Eichmüller viel Wissenswertes über ihre Ortsteile und gaben respektable Stadtführer-Qualitäten zum Besten.

Zur kostenlosen Rundfahrt ging es in einem der Bestandsbusse, die regulär auf der Linie E verkehren. Quelle: Moritz Jacobi

Von Moritz Jacobi