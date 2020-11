Brandenburg/H

Benny aus der 1 a hat faktisch den Klassenausflug für die beiden ersten und eine vierte Klasse der Krugparkschule organisiert. Sein Opa ist nämlich der städtische Brückenexperte Peter Reck. Und dieser hatte der Schule angeboten, beim Einheben der Buga-Brücke über den Sandfurthgraben nahe des Buchenwegs dabei zu sein.

„Wir haben das organisiert, es ist eine willkommene Abwechslung für die Kinder. Projekttage und Klassenfahrten sind ja alle wegen Corona ausgefallen. Dann haben wir eben eine Wanderung durch den Krugpark hierher gemacht und veranstalten Projektunterricht“, erzählt Lehrerin Madlaine Ahlert.

Katze als Alleinunterhalterin

Zuallererst war für die Kinder erst einmal eine streunende Katze interessanter, die sich am Baumklettern übte und es gar nicht erwarten konnte, dass die neue Brücke auf den Widerlagern aufsetzte. Prompt war sie auch die erste, die das Bauwerk überquerte.

Größere Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden, Klassenfahrten fallen aus – da wird auch eine Brückenbaustelle mitten im Wald am Krugpark zu einem Ausflugsziel für Grundschüler.

200 Meter rückwärts mit Koloss

Das BMK-Team um Geschäftsführer Alexander Förster hatte vor gut zwei Wochen bereits die alte Brücke mit Hilfe eines 100-Tonnen-Mobilkrans demontiert. Dieser kam diesmal wieder zum Einsatz. Beeindruckend auch, wie der Fahrer des Riesenaufliegers mit der Brücke weit über 200 Meter das mehr als 20 Meter lange Gefährt rückwärts durch den Wald bis zum Ufer bugsierte. Sein Kollege assistierte zwar am Ende des Hängers, indem er mit seiner Fernsteuerung die hinteren Räder hydraulisch mitlenkte, dennoch wurde die Leistung allgemein bewundert.

Beachtliche Ausmaße

Derweil skandierten vor allem die älteren ungeduldigen Kinder, „Die Brücke muss rüber“. Gar nicht so einfach bei den beengten Verhältnissen im Wald. 15 Meter lang, 2,80 Meter breit und elf Tonnen schwer ist das Bauwerk, das in einem Stück eingehoben wird.Es ist das letzte Teil der einstigen Buga-Brücke am Dom zu Havelberg, die Stadt Brandenburg an der Havel hatte diese aus dem „Bundesgartenschau-Nachlass“ erworben. Die anderen beiden Teile sind Fahrradbrücken an der Brielower Landstraße sowie an der Arke in Kirchmöser.

Viele Zusatzarbeiten

Am Graben mussten die alten Widerlager abgesägt werden, weil das neue Bauwerk mehr als zwei Meter länger als das erste ist. Daneben wurden jeweils zwei 100-Millimeter-Rohre mit Unterwasserbeton eingespült und mit Breitflanschträgern verbunden.

Ab diesem Donnerstag wird sich der städtische Bauhof um die Rampen kümmern. „Wir müssen etwas anschütten und ein mineralisches Gemisch einbringen, um einen festen Übergang zu bekommen“, sagt Bauhof-Chef Mathias Latocha.

Höheres Geländer nötig

Zugleich muss eine Metallbaufirma noch einen erhöhten Handlauf aus Edelstahl anbringen, weil die Geländer von Radfahrerbrücken immer 1,30 Meter hoch sein müssen.

30.000 Euro bringt die Kommune insgesamt für die neue Brücke auf.

