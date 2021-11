Brandenburg/H

Nach drei Jahren ist es nun geschafft – das große neue Wohnhaus in der Tismarstraße kann zum Jahresende bezogen werden, sagt Projektentwickler Bernd Jansen. In dieser Woche sind die Gerüste gefallen. „Das ist so wie Stapellauf, nur ohne Sektflasche.“

Nur regionale Firmen am Bau

Jansen hat das Projekt durchgezogen, trotz Widrigkeiten: Erst gab es seit 2018 Streit mit den Nachbarn, die den Ausmaßen des Vorhabens nicht zustimmen wollten. Dann legte Corona die Baustelle seit 2020 fast ein Jahr lang lahm. Dennoch ist der Bauherr froh darüber, dass es ihm gelungen sei, ausschließlich regionale Firmen zu beteiligen.

Der Brandenburger Projektentwickler Bernd Jansen. Quelle: Rüdiger Böhme

13 Wohnungen bis knapp 100 Quadratmeter

Entstanden sind nun auf 1250 Quadratmetern Wohnfläche 13 Wohnungen in Größen zwischen 78,5 bis 95,6 Quadratmetern, alle Einheiten sind barrierefrei. Eine Besonderheit gibt es im Erdgeschoss: Dort ist eine behindertengerechte Wohnung mit einer innenliegenden 30-Quadratmeter-Garage entstanden, die Besitzer fahren quasi direkt in die Wohnung.

Wohnung mit „Wintergarten“

Der Bau fügt sich in seiner Kubatur in die umliegende Bebauung in Tismar-, Linien- und Hausmannstraße ein, dennoch sticht er mit seinen ausladenden Erkern heraus. Dabei habe man eine Art Wintergarten-Effekt schaffen wollen, der durch die bodentiefen Fenster verstärkt wird. „Wir haben überall Fußbodenheizungen, Aufzug, in jedem Bad gibt es Dusche und Wanne. Auch sind in jeder Wohnung elektrische Jalousien vorhanden.“ Das gebe es noch nicht so häufig in der Stadt, wegen des Komforts seien auch Kaltmieten von zehn Euro je Quadratmeter angemessen.

Bereits rege Nachfrage

Erst wenige Tage werden die Wohnungen auf der Webseite seiner Frau, der Immobilienmaklerin Katrin Paul, angeboten, doch sei die Nachfrage bereits spürbar, erzählt der Bauherr. Ursprünglich wollte er Eigentumswohnungen errichten, doch hat ihm ein Investor das ganze Paket auf einmal abgekauft.

Die Lage des neuen Quartiers innerhalb des Zentrumsrings ist günstig, viele Gebäude sowie Straßen und Gehwege sind saniert, es ist nur ein Fußweg zum Hauptbahnhof wie in die Innenstadt, man wohne ruhig, das städtische Leben sei leicht erreichbar.

