Jaden Emilio geht es super. Der kleine Junge ist das Neujahrsbaby von Brandenburg an der Havel. Die ersten Tage war er von seiner Mutter getrennt. Nun sind beide vereint.

Beiden geht es gut: Mutter Nina Sunkemat mit Jaden Emilio, der am Neujahrstag um 10.08 Uhr im Kreißsaal des Städtischen Universitätsklinikums Brandenburg an der Havel geboren wurde. Quelle: Björn Saeger/Städtisches Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel