Brandenburg/H

Der Neubau ist überfällig, die Kläranlage Briest ist an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen, vor allem bei Starkregen erweist sich der so genannte Zulaufbereich als störanfälliges Nadelöhr.

Deswegen muss der „Eingang“ für das ankommende Schmutzwasser inklusive Messschacht, Einlaufbauwerk, Rechengebäude und Sandfang komplett neu errichtet werden. Das übernehmen die Firmen Implenia Regiobau Erfurt sowie die Arteg GmbH Potsdam.

Nicht mehr auf dem Stand der Technik

In diesem Bereich der Kläranlage werden grobe Verunreinigungen des Abwassers zurückgehalten. Der vorhandene Zulaufbereich einschließlich Rechengebäude und Sandfanganlage stammt von 1970 und wurde modernisiert im Zuge des Ausbaus der Kläranlage 1996/1997, dennoch entspricht er inzwischen nicht mehr dem Stand der Technik.

Im Vordergrund die Baustelle für den neuen Zulauf, im Hintergrund die alte Anlage. Quelle: André Wirsing

Drei Straßen fürs Abwasser

Die vorhandene zweistraßige, einstufige Rechenanlage wird gegen eine dreistraßige, zweistufige Anlage mit Grob- und Fein-rechen ersetzt. Überlastungserscheinungen und damit einher-gehende Betriebsprobleme durch Verstopfungen und Verzopfungen werden dann der Vergangenheit angehören - vor allem bei starkem Regen strömt bislang ein Teil des Abwassers über Notumläufe an der Rechenanlage vorbei, so dass das Rechengut wie Fasern und Störstoffe dem Abwasserstrom nicht entnommen werden kann. In nachgeschalteten Bereichen der Kläranlage sorgt dieses mitunter für Probleme an den Pumpen, Rührwerken und Einbauten, die damit in Berührung kommen.

Sandfänge werden auch erneuert

Neben dem Rechengebäude lässt die Brawag auch die bestehenden Rundsandfänge durch zwei belüftete Langsandfänge ersetzen. Zudem wird die Mess-, Steuer- und Regeltechnik vollständig neu errichtet. Die Zulaufvolumenströme werden künftig über einen neuen Magnetisch-induktiven Durchflussmesser exakt erfasst.

Erinnerung: Der Anlass zum Baubeginn wurde vor dem Spatenstich extra in die Spaten graviert. Quelle: André Wirsing

Die Ausschreibung und Vergabe der Maschinentechnik erfolgt aktuell parallel. Bislang sind zwei von sieben Losen für die Maßnahmen vergeben. Zwei weitere Lose sind bereits ausgeschrieben und hin-sichtlich dreier weiterer Lose beginnt das Ausschreibungsverfahren Ende April.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bauzeit bis Ende 2023

Sämtliche Bau- und Montagearbeiten sollen im Oktober nächsten Jahres abgeschlossen sein. Nach Errichtung des neuen Rechengebäudes nebst Einlaufbauwerk und Sandfängen erfolgt deren Ausrüstung mit Maschinen- und Anlagentechnik. Sind anschließend die EMSR-Technik und der neue Messschacht fertiggestellt, werden im kommenden Jahr noch zahlreiche Rohrleitungen auf dem Kläranlagengelände verlegt, um die Inbetriebnahme der neuen Anlagenteile bis März 2024 vorzubereiten.

6000 Kubikmeter je Stunde

„Die neue Zulauf-Anlage wird dann bis zu 6000 Kubikmeter Abwasser pro Stunde bei Starkregen aufnehmen können. Wir brauchen auch nicht immer die ganze Kapazität, sondern können stufenweise zuschalten“, sagt Jasmin Jorkschat, die den Bereich Abwasser bei der Brawag verantwortet.

Jasmin Jorkschat verantwortet den gesamten Bereich Abwasser bei der Brawag. Quelle: André Wirsing

Nach Inbetriebnahme des Neubaus wird das bestehende Einlassbauwerk komplett abgerissen. Die Kosten für alle Arbeiten zusammen beziffert Brawag-Geschäftsführer Guter Haase mit acht bis neun Millionen Euro. „Ich hoffe, dass wir damit durchkommen. Niemand kann derzeit das Entwickeln der Bau- und Anlagenpreise voraussehen.“

Planungen seit fünf Jahren

Seit 2017 bereits plane die Brawag das Neubauvorhaben, nun soll es schnell umgesetzt werden, um künftig den Wartungs- und Reparaturaufwand reduzieren zu können. Ein verbesserter Zulauf mit weniger Störstoffen wirke sich positiv auf die folgenden Stufen Vorklärung, Belebungsbecken und Nachklärung aus.

Effekte für Natur und Mensch

Bürgermeister Michael Müller (parteilos) lobt das Vorhaben: „Wir leben in einer Stadt, die komplex funktioniert. Da gehört auch ein ordnungsgemäßes Entsorgen des Abwassers und Rückführen von sauberem Wasser hinzu. Das wiederum hat positive Effekte auf den Naturschutz, auf die Gesundheit der Menschen und auch auf die Finanzen, wenn der zu betreibende Aufwand nicht mehr so hoch sein muss.“

Von André Wirsing