Brandenburg/H

Kleingarten, Schrebergarten, Laubenpieper … Sie passen irgendwie nicht in die moderne Zeit, werden entweder geliebt oder belächelt. Nicolé Schuster hat einen solchen Garten, den sie mit ihrem Mann Hannes seit 1995 gepachtet hat. Er liegt zwischen Silokanal, Gallberg und dem Wohngebiet Brandenburg Nord und gehört zur Kleingartensparte „Abendrot e. V.“, die es seit dem Zweiten Weltkrieg gibt.

Entschluss zum Gartenkauf in Brandenburg an der Havel vor 28 Jahren

„Mein Onkel würde sich zwar nicht im Grabe umdrehen, aber erstaunt aufsetzen, wenn er wüsste, dass ich seit über 25 Jahren leidenschaftlich gärtnere“, lacht Nicolé, „als Kind und Jugendliche hatte ich damit rein gar nichts am Hut“. Dabei sei sie in Kleingärten groß geworden.

Nicolé Schuster in ihrem Garten in der Sparte "Abendrot" am Gallberg. Quelle: Heike Schulze

Erst hatte die Freundin ihrer Eltern einen, in dem sie mit der Familie sehr oft zu Besuch waren, dann ihre Eltern selbst. In diesem fing die Gartenarbeit an Spaß zu machen. Als 1994 der erste Sohn geboren wurde, stand es fest: „Wir wollen einen eigenen.“

Eine sehr praktische Lösung ergab sich, als der direkte Gartennachbar ihrer Eltern aus Altersgründen einen Folgepächter suchte. Sie griffen zu. Auch wenn in der Laube „die Mäuse tanzten“ und viele Bäume und Pflanzen ausgetauscht werden mussten, schreckte die viele Arbeit nicht ab.

In Nachbarschaft der Eltern in Brandenburg an der Havel

Die Schusters richteten die Laube her, gruben, pflanzten, bauten ein Gewächshaus und einen Schuppen und sammelten jede Menge Erfahrungen.

Zum Beispiel, dass die Kirschessigfliege ihre Kirschenernte alljährlich mit tausenden Maden verdarb, und Möhren und Zwiebeln bei ihnen einfach nicht gediehen, obwohl das hundert Meter weiter ganz anders aussah, und dass mit viel Geduld auch in unserer Gegend Kiwis wachsen: „Die kleinen, die so groß wie Stachelbeeren sind. Man kann sie direkt vom Strauch naschen.“

Die Kleingartenanlage "Abendrot" am Gallberg. Quelle: Heike Schulze

Die Kirschbäume sind durch Säulenkirschen ersetzt, die sich abdecken lassen, wenn die obstlüsternen Fliegen kommen, Möhren und Zwiebeln werden gekauft, Kartoffeln frühestens ab dem 100. Tag im Jahr verlegt – so will es die Bauernregel. Rosen schneidet man am besten, wenn die Forsythien blühen, also jetzt.

Viele Erfahrungen über Jahre hinweg gesammelt

Johannis-, Mai-, Stachel- und Himbeeren wachsen gut, Kürbisse und Zucchinis, wenn sie vorgezogen sind, ebenfalls. Tomaten und Gurken kommen aus dem Gewächshaus. Apfel- und Birnbäume, Grünkohl und jede Menge Blumen ergänzen die Baum- und Pflanzenpalette. Osterglocken und Tulpen holt Nicolé jedes Jahr nach der Blüte aus der Erde und steckt sie im September immer wieder neu: „Dann kommen sie wenigstens immer in voller Pracht wieder“. Sie kauft kaum Obst und Gemüse und verarbeitet alles selbst.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach wie vor gilt für Kleingärten die Drittelregelung, das heißt, ein Drittel der Gartenfläche muss für den Anbau von Obst und Gemüse verwendet werden. Monokulturen sind untersagt. Diese Bedingungen stammen noch aus den Zeiten, als die Schrebergärten einen Teil der Versorgung der Bevölkerung in den Städten absicherten.

Ein Drittel Anbau ist Pflicht im Kleingarten in Brandenburg an der Havel

Nicolé stört sich daran nicht, die Pacht liegt bei nur zehn Cent pro Quadratmeter und Jahr, und sie hat ja selbst großes Interesse an der Selbstversorgung. „Ja, mit dem Wasser war das in den letzten Jahren schon manchmal schwierig. Wir durften in den anhaltenden Hitzephasen nur von 20 bis 8 Uhr gießen, was in den vergangenen heißen Sommern natürlich unbedingt nötig war.“

Anlaufpunkt übers ganze Jahr

„Für uns ist der Garten fast das ganze Jahr über ein Anlaufpunkt“, erzählt sie weiter. „Wir waren hier auch schon „zwischen den Jahren“ und haben Unkraut gezupft. Jetzt färben wir mit den Enkeln Ostereier“, hier könnten die Kleinen kleckern und herummatschen, wie sie wollen.

Nicolé Schuster bei der Gartenarbeit. Quelle: Heike Schulze

Zu tun sei immer etwas, aber genau dies wollte sie ja so, genauso, wie das Vereinsleben mit seinen gelegentlichen Pflichten und den vielen Gleichgesinnten. Nicolé ist auch von Berufs wegen mit Brandenburgs Kleingärten verbunden.

Für den Kreisverband der Gartenfreunde arbeitet sie als Finanzsachbearbeiterin, für die Sparte Abendrot leistet sie ehrenamtlich Arbeit als Schatzmeisterin und organisiert für den 4. Juni ein Kinderfest, was es wegen Corona schon zwei Jahre lang nicht gab, aber wegen des sich doch zunehmend verringernden Durchschnittsalter der Pächter und ihrer Kinder mal wieder an der Zeit ist.

Ehrenamtliche Arbeit für die Sparte am Gallberg in Brandenburg an der Havel

Sie zählt auf jeden Fall zu denen, die ihre Kleingärten lieben, auch wenn es nicht jeder versteht. „Einer ist aktuell zu haben“, verrät sie, „vielleicht haben wir hier bald einen neuen Nachbarn. Kleingärten sind nämlich doch ein bisschen hip.“

Von Heike Schulze