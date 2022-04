Brandenburg/H

Die Oberschule Nord läuft 3500 Kilometer. Die exakte Entfernung von Brandenburg an der Havel bis nach Kiew: Am Freitag, den 29. April fand an der Oberschule Nord ein Spendenlauf statt. Von der siebten bis zur zehnten Klasse haben alle Schüler mitgemacht.

Eine Runde war 400 Meter. Alle liefen so lange, wie sie konnten. Bei jeder Runde, die geschafft war, bekam man ein Gummiband um den Arm. Am Ende konnte man zu seinen Sponsoren gehen und zeigen wie viele Gummis man hatte.

Die Idee hatten die drei Schülerinnen Sophia Marie Föllmer, Anabell Alsleben und Tabitha Ohnesorge, die in die zehnte Klasse gehen. Die Lehrerin Christine Jahn und die Schulbegleiterin Janette Gerwig haben alles dafür getan und organisiert, dass der Spendenlauf stattfinden konnte, da er wegen des Wetters schon einmal verschoben werden musste.

Jerome Büttner von der Oberschule Nord findet der Spendenlauf ist eine gute Chance, um zu helfen. Quelle: Helene Damaschke

Jede Klasse hatte unterschiedliche Sponsoren, von den Eltern über die Klassenlehrer bis hin zum ADAC, dem Stadtsportbund und der Lebenshilfe. Je nach Sponsor kam es drauf an, wie viel man pro Runde bekam. „Von 50 Cent bis 5 Euro haben wir alles dabei“, sagte der Schulleiter Jan Staskowiak. Auch gab es eine Tombola, einen Kuchenbasar, ein Glücksrad und viele andere Dinge, mit denen Geld eingenommen wurde.

Um 11 Uhr, nachdem die siebte und achte Klasse gerannt war, bildeten die Schüler auf dem Sportplatz das Wort Frieden. Auf Ukrainisch heißt es „Мир“. Mit einer Drohne entstand ein Gruppenbild der Schüler der Oberschule Nord.

Die Schüler der Oberschule Nord wollen ein Zeichen setzen: Sie bilden das ukrainische Wort für Frieden. Quelle: Lian Kirchner

Nachdem das perfekte Foto geschossen wurde, leerte sich der Platz. Dann war die neunte Klasse an der Reihe. „Mich motiviert der Gedanke die ukrainischen Kinder zu retten und ich will Teil der Hilfsorganisation sein“, sagte der Schüler Jerome Büttner.

Sophia Marie Föllmer aus Brandenburg an der Havel: „Wir haben Bock“

Nach ein paar Runden der neunten Klasse stiegen auch die Zehntklässler mit ein. Anabell Alsleben und Sophia Marie Föllmer sagten motiviert: „Wir haben richtig Bock, uns motiviert das schöne Wetter, alle machen mit und der Teamgeist zählt. Es macht Spaß Menschen zu helfen.“

Schüler spenden die Einnahmen an die „Care Foundation“

Am Schluss schrieben die Schüler alle Runden auf und bauten die Stände ab. Jannette Gerwig verwaltet die Einnahmen. „Mit einem Teil des Geldes wird für ukrainische Kinder vor Ort eingekauft und der andere Teil wird an die Organisation Care Foundation gespendet, sie ist für den Transport von kranken Kindern aus der Ukraine in andere Krankenhäuser zuständig“ erklärt sie.

Von Helene Damaschke