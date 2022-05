Brandenburg/H

Der fliegende Holländer wird quer durch die Kirche Sankt Katharinen segeln: Das zweimal um jeweils ein Jahr verschobene Konzert an der größten Orgelanlage in Ostdeutschland wird definitiv am 10. Juni um 19.30 Uhr in der Katharinenkirche stattfinden, sagt Kirchenmusikdirektor Fred Litwinski.

„Wir veranstalten an diesem Wochenende ein kleines Musikfest. Am Freitag spielt Olivier Latry, am Sonnabend wird es ein Konzert mit dem Brandenburger Motettenchor und mir an der Orgel geben und am Sonntag wird noch einmal ein Festgottesdienst gehalten.“

Virtuoser Organist

Olivier Latry ist einer von drei Titularorganisten an der Großen Orgel der Kathedrale Notre-Dame de Paris. Er trägt einen Ehrentitel, der einem Organisten aufgrund seiner großen Virtuosität von einer überregional bedeutenden Kirche oder einer Stadt mit einer herausragenden Orgel verliehen wird.

Größte Orgel Ostdeutschlands

Ursprünglich sollte er schon 2020 das Eröffnungskonzert auf der neuen Anlage „Tokatha“ geben. Das ist ein Kunstwort, darin steckt das italienische Wort für „berühren“ wie in der musikalischen Form der „Toccata“. Verbunden damit ist die Katharinenkirche. Die Orgelanlage besteht nun aus 6364 Orgelpfeifen, 96 Registern, fünf Manualen und Pedal.

Viel Neues gibt es nach der Rekonstruktion der Orgel in der St.Katharinenkirche zu entdecken. Quelle: Rüdiger Böhme

7000 Stunden Orgelbau

Fünf Jahre hat es gedauert von der Idee bis zur Fertigstellung – Das Werk der Hauptorgel ist restauriert, ein neues Auxiliarwerk eingebaut, der historische Spieltisch wiederhergestellt und ein Zentralspieltisch installiert, von dem aus alle drei Orgelwerke (Hauptorgel, Auxiliar, Chororgel) direkt angesteuert werden können. Allein die Orgelbauer der Firma Schuke aus Werder (Havel) haben hier mehr als 7000 Arbeitsstunden geleistet.

Dann kam die Corona-Pandemie, erst wurde das Konzert 2020 abgesagt, dann nach zwischenzeitlichem Hoffen auf Besserung auch 2021.

Vielseitiges Programm

Das von Latry ausgewählte Programm 2022 liest sich vielversprechend und macht richtig neugierig: Fantasie und Fuge c-moll von Johann-Sebastian Bach gehört wohl zu den Standardwerken. „Livre du Saint-Sacrement“ ist das letzte Orgelwerk des Komponisten Olivier Messiaen – er nähert sich kompositorisch dem Mysterium der Eucharistie (Abendmahl) an.

Jehan Alain schuf das Werk „Deuxième Fantaisie“ (Zweifache Fantasie), César Franck war ein französischer Komponist und Organist deutsch-belgischer Abstammung, von ihm wird die ziemlich bekannte „Pastorale“ zu hören sein.

Verdammtes Geisterschiff

Richtig spektakulär wird es wohl, die Ouvertüre zu Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“ nicht in der orchestralen Version, sondern auf der Riesenorgel zu hören. Die Geschichte des niederländischen Kapitäns Bernard Fokke, dem es nicht gelang, das Kap der Guten Hoffnung zu umfahren. Vielmehr verfluchte er Gott und Natur und war seither dazu verdammt, für immer mit seinem Geisterschiff auf den Weltmeeren zu kreuzen.

Nicht ganz so geläufig dürfte vielen Louis Vierne sein. Aus seiner für Orgel geschriebenen 6. Sinfonie in h-moll werden zwei der fünf Sätze zu erleben sein – nämlich das Aria (Solostück) und das Finale. Zum Schluss lässt Latry eine eigene Improvisation hören, vorab verraten wird dazu nichts.

Karten noch erhältlich

Es gibt sogar noch Karten für das Orgelkonzert – nämlich in der MAZ-Ticketeria in der Hauptstraße 8 sowie in der Katharinenkirche selbst, zum Preis von 15, ermäßigt zwölf Euro.

„Alle 2020 und 2021 erworbenen Karten behalten nach wie vor ihre Gültigkeit. Wir durften anfangs nur 550 Karten verkaufen, jetzt haben wir um die 1000 Plätze“, sagt Litwinski, der sich über ein volles Gotteshaus nach solch langem Stillstand unendlich freuen würde.

Chance an der Abendkasse

Viele Brandenburgerinnen und Brandenburger, die schon vor zwei Jahren Tickets erworben hatten, haben sie immer noch irgendwo an der Pinnwand oder an der Kühlschranktür hängen. Einige werden sich aber gar nicht mehr erinnern, sie gekauft zu haben, vielleicht wurden sie auch verbummelt. Das stellt den Veranstalter vor kleine logistische Herausforderungen: „Ich weiß gar nicht, wie viele der 550 ,alten’ Karteninhaber kommen werden. Wir wollen aber auch kein halbleeres Haus riskieren.“

Litwinski hat sich daher für eine ganz praktische Lösung entschieden: „Wahrscheinlich beginnen wir 15 Minuten später, damit Interessierte an der Abendkasse noch für die verfügbaren Plätze Karten erwerben können.“

Info: Orgelkonzert mit Olivier Latry, Freitag 10. Juni 2022, 19.30 Uhr in der Katharinenkirche.

Von André Wirsing