Die Musiker der Brandenburger Symphoniker, die Mittwochabend in der Stadt Brandenburg Martinslieder von Kirchtürmen und aus Wohnungen spielten, haben vielen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Nicht so in der Ordnungsbehörde des Rathauses. Die geht jetzt mit einem Bußgeldverfahren gegen die Musiker vor.