„Ich habe in dieser Woche Sachen gelernt, von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich das kann“, sagt Mila Arnold. Die Elfjährige ist eine von 24 Jugendlichen aus Brandenburg an der Havel, die am Frühlingsworkshop vom Humanistischen Regionalverband Brandenburg Belzig e. V. teilgenommen haben.

Es wurde geskatet, gemalt und gesprayt. Finanziert wurde das Projekt aus Geldern des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hatte das Programm ins Leben gerufen, damit Jugendliche nach Corona Versäumtes schnell aufholen können. Das gilt nicht nur für den Lernstoff, sondern auch für ihr soziales Leben.

Skaten, Graffiti und Handlettering – in der Frühlingsworkshop-Woche konnten die Kids vor allem eins: Sich ausprobieren und austoben. Sie lernten den Ursprung des Graffiti kennen, bauten einen Tischkicker und skateten.

Streetworkerin Denise Rexhausen ist dankbar für diese Förderung: „Wir hätten niemals gedacht, dass das so einfach klappt. Für die Kids aus Brandenburg ist das eine großartige Chance, ihren Interessen in den Ferien nachzugehen.“ Zusammen mit ihrer Kollegin Katja Glomm hatte sie das Workshop-Konzept erarbeitet und sich für das Förderprogramm beworben.

Stattfinden sollte das Projekt eigentlich schon in den Winterferien. Wegen Corona musste es aber verschoben werden. „Das ist aber gar nicht weiter schlimm, im Frühling kann man draußen besser mit Farbe rumsprühen“, findet Rexhausen. In der Workshopwoche haben die Kinder in und vor der Halle von Christian Heise auf dem Görden genug Platz, um sich auszutoben.

Emely Wetzel aus Brandenburg an der Havel: „Ich traue mich viel mehr.“

Bei den Kids kommt das richtig gut an. Vor allem wegen der engagierten Workshopleiter: „Die haben uns immer Mut gemacht und angefeuert“, erzählt Mila Arnold. Auch ihre Freundin Emely Wetzel ist begeistert: „Ich habe schon ein paar Tricks gelernt und traue mich viel mehr als am Anfang.“

Brandenburg an der Havel: Skaten braucht Mut

Und Mut braucht man zum Skaten allemal. „Erfahrungsgemäß trauen sich Mädels nicht allein in den Skatepark zu kommen. Hier haben Jungs - und Mädchen einen Raum, um sich auszuprobieren“, sagt Christian Heise, der den Skatekurs anleitet.

Einige haben ihr eigenes Board mitgebracht. Andere skaten zum ersten Mal. „Am Montag als wir gestartet haben, waren alle sehr unterschiedlich drauf“, sagt Heise. Am Ende der Woche habe sich das Level angepasst.

Jugendliche lernen wie Street-Art großgeworden ist

Der Workshop ist in zwei Gruppen geteilt: Die einen Skaten, die anderen malen. Dann wird gewechselt. In einem Theoriekurs lernen die Kids die Ursprünge des Graffiti kennen und erfahren in dem Film „Beatstreet“ wie Street-Art kulturell groß geworden ist. Nachdem sie die Techniken kennengelernt haben, dürfen sie selbst ans Werk. Feine Schablonentechnik, große Holzwände besprühen oder einen Tischkicker selbst bauen und bemalen: Hauptsache bunt und vielfältig.

Brandenburg an der Havel: Kids präsentieren Skateshow zum Abschluss

Auch im Kurs „Handlettering“ konnten sich die zehn- bis 15-Jährigen ausprobieren. Darunter versteht man die Kunst der schönen Buchstaben. „Es geht dabei nicht nur ums Schreiben, sondern um Techniken grafischer Arbeit“, erklärt Workshopleiter Sebastian Bialloblotzki. Am Freitag präsentieren die Jugendlichen die Ergebnisse des Ferienworkshops. Für die Eltern gibt es Kaffee und Kuchen und eine Skateshow. Abschließend wird ein Film von den Highlights der Woche vorgeführt.

Von Franziska von Werder