Brandenburg/H

Spaß für die ganze Familie: Am Packhof in Brandenburg an der Havel findet über die Ostertage und in der folgenden Woche wieder der Freizeitpark statt. Im vergangenen Jahr war das wegen der Pandemie nur eingeschränkt und unter Hygienevorschriften möglich gewesen.

Endlich wieder Kettenkarussell, Autoscooter fahren und Softeis essen. Und das ganz unbeschwert –ohne Maske und Desinfektionsmittel. „Es ist gut, dass die Brandenburger wieder rausgehen und etwas erleben können“, freut sich Veranstalter Hans Günter Koch.

Endlich wieder ein Rummel in Brandenburg an der Havel: Nach einer Corona-Pause kann der Freizeitpark am Packhof ohne Einschränkungen wieder stattfinden. Dosenwerfen, Karussellfahren und Langos essen – der Osterfreizeitpark bietet Spaß für die ganze Familie.

Der Rummel zieht aber nicht nur Besucher aus Brandenburg an der Havel an. „Man merkt der ganzen Stadt an, dass auch viele Urlauber über die Osterfeiertage gekommen sind“, meint Hans Günter Koch.

So etwa verbringt die sechsjährige Mathilde P. die Feiertage mit ihren Eltern in der Havelstadt. Den Osterfreizeitpark am Packhof haben sie rein zufällig entdeckt. „Ich habe gerade beim Dosenwerfen einen Plüsch-Wahl gewonnen“, freut sich die Berlinerin.

Mehr als 300 verkaufte Eintrittskarten zählt Steffen Hage am Samstagvormittag am Eingang. „Aufgrund der steigenden Energiekosten müssen wir in diesem Jahr leider einen kleinen Eintritt von einem Euro nehmen“, informiert Hage. Doch das stoße bei den meisten Familien auf Verständnis. Am Abend rechnet der Kassenwart mit mehr jugendlichen Gästen. Der Freizeitpark am Packhof hat am Wochenende bis 22 Uhr geöffnet.

Brandenburg an der Havel: Breakdancer ist eine beliebte Attraktion im Freizeitpark am Packhof

Auch Charlotte E. aus Brandenburg an der Havel hat ein Kuscheltier gewonnen. Am Greifarm-Automaten braucht man eine ruhige Hand, erklärt sie. „Mein Vater hat es zwei Mal ohne Erfolg probiert, bei mir hat es gleich beim ersten Mal geklappt“, sagt die Achtjährige stolz und zeigt auf das Plüschküken, das sie sich an ihre Jacke gehängt hat. Besonders freut sich Charlotte E. auf den Breakdancer, der eine beliebte Attraktion im Osterfreizeitpark am Packhof ist.

Eintritt wird bei den Besuchern gut angenommen

John Bräse und Jessy Biesel wohnen erst seit vergangenem Jahr in der Havelstadt. „Wir sind aus Berlin hergezogen und freuen uns, dass in der Stadt so viel los ist“, sagt John Bräse, „es ist absolut angemessen, dass ein kleiner Eintritt für den Freizeitpark verlangt wird.“ Ein gelungener Tag, findet auch seine Freundin. Nachdem sie jede Attraktion einmal ausprobiert haben, wollen sie den Tag am Osterfeuer am Wiesenweg ausklingen lassen.

Schausteller sind froh, dass der Freizeitpark in Brandenburg an der Havel stattfindet

„Es ist toll, dass der Freizeitpark wieder stattfinden kann“, findet auch Sabrina Köllner aus Teltow. Sie betreibt einen Stand mit Lebkuchenherzen auf dem Rummel. Nach einer langen Corona-Pause sei der familiengeführte Schaustellerbetrieb schon geübt darin, immer auf Abruf zu stehen. „Wir machen auch einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Rathenow“, sagt Sabrina Köllner, „wir hoffen sehr, dass es im Winter nicht wieder losgeht mit Corona.“

Keine Hygienevorschriften mehr

Doch daran ist bei den Besuchern im Osterfreizeitpark am Packhof noch nicht zu denken. Anne-Kathrin G. ist mit ihren beiden Söhnen gekommen. „Letztes Mal gab es noch Hygienevorschriften. Ich finde es sehr angenehm, dass man keine Maske auf dem Gelände tragen muss“, sagt Anne-Kathrin G. aus Brandenburg.

Der Freizeitpark am Packhof findet vom 16. bis 18. April und vom 21. bis 24. April am Packhof in Brandenburg an der Havel statt. An den Wochenenden können sich die Besucher von elf bis 22 Uhr vergnügen, unter der Woche bis 20 Uhr.

Von Franziska von Werder